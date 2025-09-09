Daugiau apie nakties gaisrą prie Jachtklubo: dalis mįslės jau įminta

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė šiandien informuoja, kad apie šį gaisrą buvo pranešta 22.42 val. Skambino, pirminiais duomenimis, neprisistačiusi moteris.
Į įvykio vietą R. Kalantos gatvėje, anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės Džiugintos Vaitkevičienės, buvo pasiųstos keturios autocisternos net iš trijų Kauno ugniagesių gelbėtojų komandų. Pirmoji pasiekė gaisravietę 22.51 val.
Ugniagesių gelbėtojų suvestinėje teigiama, kad atvykus 20x16 m dydžio medinė terasa degė atvira liepsna, dėl ko ji skubiai vandeniu atkirsta nuo kitų pastatų ir pramoginio laivo, buvusių už penkių–šešių metrų.
Gaisras, pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, buvo lokalizuotas 23.06 val. O galutinai likviduotas 23.17 val. Tačiau baigiamieji jo darbai užtruko iki 1.19 val. Galiausiai konstatuota, kad terasa sudegė, kaip ir po ja vandenyje stovėję devyni vandens motociklai. Termiškai paveikti ir stiklo paketai. Tačiau išsaugoti du kavinės pastatai, kateris ir pramoginis laivais.
Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, peržiūrėjus vaizdo įrašus, konstatuota, kad gaisras prasidėjo nuo terasos apačios. Daroma prielaida, kad užsidegė vienas iš po ja stovėjusių vandens motociklų.
Tačiau, kas sukėlė šį gaisrą, šiandien ryte dar buvo neaišku. Gaisrų tyrėjas dienos šviesoje ketina papildomai apsilankyti gaisravietėje. Planuojama apklausti ir vandens motociklo, siejamo su gaisro pradžia, savininką, ir kavinės darbuotojus.
