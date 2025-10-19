 Skaudi nelaimė Raseinių rajone: naktį atvira liepsna degė namas

2025-10-19 08:58
ELTOS inf.

Raseinių rajone atvira liepsna degė medinis vieno aukšto namas.

Gaisras
Gaisras / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 19 d. naktį gautas pranešimas, kad Litvinų kaime dega namas.

Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad atvira liepsna dega medinis vieno aukšto namas su mansarda (7x9 m dydžio, stogas dengtas skarda, rąstinis, apšiltintas vata ir spaliais, apkaltas plastikinėmis lentelėmis).

Nudegė ir buvo nuardytas pastato stogas, apdegė ir nuardyta apie 10 m² perdangos, nuardyta apie 40 m² plastikinių sienų lentelių, sulietos gyvenamosios patalpos su namų apyvokos daiktais.

Name buvo įrengtas dūmų detektorius, jis suveikė. 

