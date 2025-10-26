Raseinių rajone naktį nuo kelio nulėkė automobilis

PAGD duomenimis, pranešimas apie Ūnikių kaime nuo kelio nuvažiavusį automobilį, kuriame yra prispaustų žmonių, buvo gautas 1.47 val. nakties.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai rado automobilį apvirtusį.
Žmonės iš „Audi“ buvo išlipę iki ugniagesių atvykimo, prispaustų nebuvo, vairuotojui ir vienai keleivei prireikė medikų pagalbos. Po pirminės apžiūros vietoje jie išvežti į gydymo įstaigą.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir budėjo įvykio vietoje, kol automobilį ištraukė techninė pagalba.
Tai – ne vienintelė skaudi avarija, apie kurią sekmadienį pranešė policija.
Policijos duomenimis, spalio 25 d. apie 18.49 val. Marijampolės savivaldybėje, Sasnavos miestelyje, kelyje A5, per eismo įvykį susidūrė automobilis „Mercedes-Benz“, kurį vairavo blaivus 2004 metais gimęs vyras, ir automobilis „Suzuki“, kurį vairavo blaivus 1977 metais gimęs vyras.
Dėl patirtų sužalojimų į Marijampolės ligoninę buvo pristatytas automobilio „Suzuki“ vairuotojas ir 1979 metais gimusi keleivė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį?
