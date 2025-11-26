 Ties Ežerėliu – pavojingi vilkiko viražai

Ties Ežerėliu – pavojingi vilkiko viražai

2025-11-26 11:58 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno rajone, prie posūkio Ežerėlio link, vilkiko vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės ir ši atsidūrė miške. Vaizdo įraše matyti, kad vilkikas yra užėmęs didžiąją dalį sankryžos. Vilkiko priekis atsidūręs miške.

Ties Ežerėliu – pavojingi vilkiko viražai
Ties Ežerėliu – pavojingi vilkiko viražai / Feisbuko grupės „Reidas“ vaizdo įrašo stop kadras

Eismas šiame kelyje – po vieną juostą abiem kryptimis. Vairuotojai, norintys važiuoti toliau, turi nerti į priešpriešinę eismo juostą, kurios dalis irgi užimta vilkiko, ir taip apvažiuoti kliūtį.

Feisbuko grupės „Reidas“ vaizdo įrašas

Kaune visą rytą snyguriuojant vairuotojai įjungė padidintos atidos pavarą – rimtesnių įvykių ar smulkių, bet daugiau nefiksuojama.

Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimo apie tokį įvykį negauta. Tikėtina, kad žmonės nesužeisti, tad įvykis – neįskaitinis. Galbūt vilkikas nepatyrė jokių apgadinimų, kaip ir kelio ženklai, pakelės medžiai ir buvo atsipirkta šoku, papildomomis laiko sąnaudomis ir nepatogumu kitiems vairuotojams.

Šiame straipsnyje:
ežerėlis
vilkikas
eismo nelaimė
nuslįdo nuo kelio
avarija LT

