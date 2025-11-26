Ties Ežerėliu – pavojingi vilkiko viražai

Eismas šiame kelyje – po vieną juostą abiem kryptimis. Vairuotojai, norintys važiuoti toliau, turi nerti į priešpriešinę eismo juostą, kurios dalis irgi užimta vilkiko, ir taip apvažiuoti kliūtį.
Feisbuko grupės „Reidas“ vaizdo įrašas
Kaune visą rytą snyguriuojant vairuotojai įjungė padidintos atidos pavarą – rimtesnių įvykių ar smulkių, bet daugiau nefiksuojama.
Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimo apie tokį įvykį negauta. Tikėtina, kad žmonės nesužeisti, tad įvykis – neįskaitinis. Galbūt vilkikas nepatyrė jokių apgadinimų, kaip ir kelio ženklai, pakelės medžiai ir buvo atsipirkta šoku, papildomomis laiko sąnaudomis ir nepatogumu kitiems vairuotojams.
