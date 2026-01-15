Dėl Kaune skriausto šuniuko – žinia iš policijos

Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK), sausio 12 dieną teisėsaugą pasiekė prašymas pradėti administracinę teiseną dėl žiauraus elgesio su gyvūnu.
Sausio 9 d. apie 15 val. Kaune, Rasytės gatvėje, 1974 metais gimusi moteris galimai žiauriai elgėsi su šunimi.
Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 str. – gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo.
Šis pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 120 eurų.
„Kartais norint padėti gyvūnui, reikia labai stipriai susikaupti ir tai užfiksuoti. Be realių įrodymų, be realios medžiagos, remiantis vien kalbomis, niekas niekada nieko nepasieks. Todėl iš anksto prašome nesmerkti, kad buvo tik filmuojama, o nieko nedaroma – deja, jei ne filmavimas, mes nežinotume, nematytume ir nebūtume užtikrinti, kad šios situacijos negalime praleisti pro pirštus. Dabar jau matome ir žinome – lieka tik veikti. Ačiū neabejingiems žmonėms, kurių baimė nesukaustė ir kurie ryžosi kalbėti. Na, o mes perdavėme turimą medžiagą kolegėms iš GGI. Tikimės, kad joms pavyks pasiekti, kad toks elgesys su gyvūnu būtų tinkamai įvertintas teisiniu keliu“, – skelbė Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte, veikiančios „Rožinės pėdutės“ atstovai.
Kai kuriose socialinių tinklų paskyrose šis vaizdo įrašas buvo pašalintas. Šis vaizdo įrašas buvo pašalintas ir iš portalo kauno.diena.lt „YouTube“ paskyros.
„Feisbukui šis vaizdo įrašas pasirodė per žiaurus, tai jie jį ne tai, kad paslėpė, bet išvis ištrynė“, – teigė GGI, kurių atstovai dėl šio atvejo kreipėsi į teisėsaugą.
