Užfiksavo spardomą šuniuką: sunku suprasti

„Kartais norint padėti gyvūnui, reikia labai stipriai susikaupti ir tai užfiksuoti. Be realių įrodymų, be realios medžiagos, remiantis vien kalbomis, niekas niekada nieko nepasieks. Todėl iš anksto prašome nesmerkti, kad buvo tik filmuojama, o nieko nedaroma – deja, jei ne filmavimas, mes nežinotume, nematytume ir nebūtume užtikrinti, kad šios situacijos negalime praleisti pro pirštus. Dabar jau matome ir žinome – lieka tik veikti. Ačiū neabejingiems žmonėms, kurių baimė nesukaustė ir kurie ryžosi kalbėti. Na, o mes perdavėme turimą medžiagą kolegėms iš „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (GGI). Tikimės, kad joms pavyks pasiekti, kad toks elgesys su gyvūnu būtų tinkamai įvertintas teisiniu keliu“, – skelbė Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte, veikiančios „Rožinės pėdutės“ atstovai.
„Rožinės pėdutės“ vaizdo įrašas.
Šis vaizdo įrašas socialiniuose tinkluose sulaukė didelio dėmesio, jį portalui kauno.diena.lt persiuntė ir skaitytojai.
GGI šiuo vaizdo įrašu ne tik pasidalijo socialiniuose tinkluose, bet ir kreipėsi į teisėsaugą.
„Gavome teisinės pagalbos prašymą iš „Rožinės pėdutės“ dėl spardomo ir tampomo į Vakarų Škotijos terjero veislę panašaus šuniuko. Informuojame, kad pateikėme pareiškimą Lietuvos policijai, prašydami skubiai pradėti administracinio nusižengimo teiseną pagal LR Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio 16 dalį. Prašome šunelio pas tokį šeimininką nepalikti, o šeimininką nubausti. Smurtas prieš gyvūnus yra visiškai nepateisinamas ir nei augintinio jaunystės išdaigos, nei juolab senatvė ar liga niekada neturėtų būti smurto priežastimi – būtent tada augintiniui labiausiai reikia šeimininko kantrybės ir globos. Sunku suprasti, kas gali vykti žmogaus galvoje, kad jis neturi kantrybės ir žaloja gyvūną. Kodėl tokiems žmonėms iš viso reikalingas augintinis?“ – klausė GGI atstovai.
Internautai ne tik peikė vaizdo įraše užfiksuoto asmens elgesį bei svarstė, kodėl žmogus gali imtis tokių veiksmų, kai kurie prašė šį keturkojį globoti.
„Siaubas, man net širdį skauda žiūrint“, – emocijų neslėpė Silvija.
„Man šis vaizdas antrą dieną akyse. Beširdė ji“, – antrino Sigita.
„Gal galėčiau kaip nors pasiimti šį šunelį? Būčiau labai laiminga galėdama juo rūpintis“, – komentaruose po vaizdo įrašu rašė Daina.
„Jei matom tai viešoje vietoje, įsivaizduot tik galima, kas namuos... Šuo neatrodo tvirtai, panašu, reaguoja lyg į įprastą veiksmą... Paaugliai, kurie nenori vedžioti, turintys vidinių prieštaravimų, neretai taip elgiasi. Bet čia panašiau į vyresnį. Bet kuriuo atveju, konfiskuoti, be teisės laikyti gyvūną“, – rašė Liana.
Primename, kad žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.
Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.
