 Drama Jonavoje: po šūvių į pareigūnus ieškomas ginkluotas vyras

Drama Jonavoje: po šūvių į pareigūnus ieškomas ginkluotas vyras (Atnaujinta)

2026-06-13 23:30
Brigita Juodelytė

Šeštadienio vakarą Jonavoje aidėjo šūviai – tramdyti smurto artimoje aplinkoje atvykusius policijos pareigūnus ginklu pasitiko agresyvus vyras. Mieste nedelsiant įvestas specialusis planas „Sulaikymas“, ginkluoto įtariamojo ieško gausios policijos pajėgos.

<span>Drama Jonavoje: po šūvių į pareigūnus ieškomas ginkluotas vyras</span>
Drama Jonavoje: po šūvių į pareigūnus ieškomas ginkluotas vyras / Tauragės apskrities VPK, Kauno apskrities VPK nuotr.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, pranešimas apie incidentą gautas birželio 13 d. 21.51 val. Buvo gautas aukštesnės („B“) kategorijos iškvietimas dėl smurto artimoje aplinkoje P. Vaičiūno gatvėje. Pranešta, kad į butą laužiasi galimai neblaivus giminaitis.

Į įvykio vietą skubiai atvykus policijos ekipažui, situacija tapo kritinė – agresyviai nusiteikęs vyras paleido šūvius.

„Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, vyras kelis kartus šovė ir pasišalino“, – teigiama oficialiame policijos pranešime.

Laimingo atsitiktinumo dėka aukų išvengta

Nors socialiniuose tinkluose buvo išplatinta informacija apie neva sužeistą pareigūną, policija patvirtino, kad pirminiais duomenimis, nei policininkai, nei aplinkiniai gyventojai nenukentėjo.

Šiuo metu Jonavoje verda intensyvi operacija. Įtariamojo – 1980 metais gimusio vyro – paieškai mestos gausios pareigūnų pajėgos, blokuojamos gatvės.

Įspėjimas gyventojams

Policija kreipiasi į visuomenę ir prašo ypatingo budrumo. Įtariamasis vis dar yra laisvėje ir su savimi gali turėti ginklą.

Gyventojai, pastebėję šį asmenį ar turintys informacijos apie jo buvimo vietą, raginami patys nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant skambinti skubios pagalbos telefonu 112.

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