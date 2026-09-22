Drama pakaunėje: prieš žmoną su peiliu šokusio „erelio“ slėptuvė rasta po pusantros valandos

Pranešimu apie šį įvykį pradedamos Kauno policijos žiniasklaidai atrinktų pirmadienio kriminalų suvestinės.
Jose teigiama, kad rugsėjo 21 d. apie 19 val. Kauno rajone, Neveronių kaime, namuose, konflikto metu, vyras peiliu sužalojo moterį, gimusią 1992 m., kuri, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis, gimęs 1988 m., uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto prieš šeimos narį.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie pirmadienio iškvietimus praneša, kad ugniagesiai gelbėtojai buvo kviesti policijos atidaryti vieno Neveronių Kertupio gatvės buto duris 20.35 val. Ir jiems pasikėlus ištraukiamomis kopėčiomis iki pareigūnų nurodyto lango, asmuo, buvęs bute, pats atidarė duris.
Portalui kauno.diena.lt pasiteiravus policijos atstovės – nejaugi nukentėjusioji buvo įkalinta smurtautojo apie pusantros valandos, kol sulaukė pagalbos, paaiškėjo, kad įtariamasis sulaikytas kitoje Neveronių gatvėje esančiame bute, kuriame bandė slėptis pasišalinęs iš nusikaltimo vietos. O nukentėjusiajai pagalbą iškvietė ir apie šį įvykį pranešė dar vienas asmuo, priklausantis sutuoktinių artimųjų ratui, buvęs bute, kuriame smurtauta, įvykio metu, tačiau, panašu, kad negalėjęs kitaip padėti nukentėjusiajai.
Pasak policijos atstovės, sulaikytas smurtautojas – jos kolegoms žinomas, nes jau yra teistas. Tiesa, už ką, ji patikslinti negalėjo.
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