Dviejų merginų nužudymai Kaune: teisėsauga pateikė naujausią informaciją

„Šiuo metu turimais pirminiais duomenimis, galime vertinti, kad tai yra vieno asmens nusikalstami veiksmai“, – žurnalistams penktadienį nurodė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas.
Jo teigimu, abu ikiteisminiai tyrimai dėl nužudymo buvo sujungti.
„Veika kvalifikuota kaip tyčinis nužudymas, padarytas itin žiauriai. (...) Šiuo metu atliekami pirminiai ikiteisminio tyrimo veiksmai“, – sakė R. Bradūnas.
Anot vyriausiojo prokuroro, kol kas vykdoma nacionalinė nužudymu įtariamo vyro paieška, „artimiausiu metu“ bus sprendžiama dėl tarptautinės paieškos skelbimo, nors policija mano, kad ieškomas asmuo vis dar yra Kaune.
„Dabar yra suplanuota visa eilė priemonių Kauno mieste, prieigose, (...) ir jos yra tiek viešos, tiek neviešos. (...) Šiam momentui dedame akcentą į Kauno miestą, nors gali būti, kad jis per tiek laiko galėjo kažkur pasitraukti, į kitus miestus“, – teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis.
Jo teigimu, manyti, kad 1996 metais gimęs įtariamasis vis dar yra Kaune, leidžia jo charakteristika.
„Asmuo yra pakankamai uždaras. Žemesnių pajamų, todėl didžiausia tikimybė, jog gali kažkur judėti pėsčiomis, visuomeniniu transportu ir panašiai. Todėl ypač prašome žmonių, kurie būtent tokiose aplinkybėse gali būti budresni, apsidairyti ir, jeigu pamato tą įtariamą asmenį, pranešti“, – taip pareigūnai kalbėjo po to, kai ketvirtadienį popiet bute V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 metais gimusios moters kūnas ir tos pačios dienos vakarą bute Pramonės prospekte – 2001 metais gimusios moters palaikai.
Ant abiejų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
R. Bradūno pateiktais duomenimis, 2003 metais gimusi auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su asmeniu sieja buto nuoma.
Pasak Kauno apskrities policijos viršininko, įtariamojo motyvai kol kas nežinomi: „Šiuo momentu motyvų kažkokių įvardint negalime.“
Kieme netoli namo Pramonės prospekte ketvirtadienio vakarą taip pat buvo pranešta apie rastą į granatą panašų daiktą. Pasak M. Akelaičio, ši informacija nepasitvirtino ir iškvietimas nesiejamas su nužudymais.
Spaudos konferencija:
