Dviejų merginų nužudymai turi iškalbingų sąsajų, o viena auka ir įtariamasis registruoti ten pat

Ir antroji nužudytoji buvo rasta su žaizda kakle ir gulinti ant grindų. Jai taip pat nuo 12 val. negalėjo prisiskambinti nei draugas, nei tėvai. Kol galiausiai kažkas iš jų atvyko į šios 24-erių metų merginos gyvenamąją vietą viename Pramonės prospekto daugiabutyje ir, negalėdami patekti į jos butą, paprašė specialiųjų tarnybų pagalbos. Toks pranešimas buvo gautas 19.46 val. O ugniagesiams gelbėtojams apie 20.30 val. išpjovus diskiniu pjūklu šio buto trečiajame aukšte šarvuotas duris, ir konstatuota jau antra per aštuonias valandas Kaune žmogžudystė.
Kaune rasta negyva mergina
Pirminiais duomenimis, ir antroji nužudytoji minėtą butą nuomojo. Ji taip pat buvo registruota ne Kaune, o Alytaus apskrityje.
Duomenų, kad abi nužudytosios galėjo būti pažįstamos, teisėsaugininkai penktadienio ryte teigė neturintys. Ir buvo linkę patikslinti, kad tebeieškomas įtariant pirmąja žmogžudyste Benas Mikutavičius, gimęs 1996 m., kuris lig šiol policijai buvo nežinomas, nėra pirmosios nužudytosios, kuriai buvo 22-eji, draugas, o tik pažįstamas. Jis, kaip ir velionė, registruotas Tauragės apskrityje.
Vienoje iš policijos išplatintų B. Mikutavičiaus nuotraukų, pranešant apie jo paiešką, jis įamžintas ketvirtadienį prie daugiabučio V. Krėvės prospekte, kuriame gyveno pirmoji nužudytoji, su pilna kuprine. Tačiau teisėsaugininkai teigia neturintys duomenų, kad nužudytosios butas galėjo būti apvogtas.
Ketvirtadienį prašę neskubėti sieti abiejų žmogžudysčių, penktadienį jau teisėsaugininkai teigia, kad yra tiriamos visos įmanomos versijos.
Kaune galimai nužudyta dar viena mergina
Kviečiame žiūrėti teisėsaugos atstovų spaudos konferenciją tiesiogiai:
