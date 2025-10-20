Dvigubas akibrokštas: buvęs pareigūnas dėl šokiruojančių promilių virto tiksinčia bomba

Demaskavo pilietiški asmenys
46-erių metų Rimantas Gailevičius pasiekė šį į policijos suvestines patekusį antirekordą, kurio niekas nepajėgia sumušti jau beveik keturis mėnesius, per šiųmečių Mindauginių savaitgalį.
Tada pranešta, kad liepos 5-ąją, apie 14.45 val., Kauno rajone, Lapių miesteleyje, automobilį „Hyundai“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1979 m., kuriam nustatytas sunkus – 4,65 prom. girtumas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, R. Gailevičius tada įpūtė į alkoholio matuoklį šiuos beveik mirtinus skaičius antruoju bandymu. Pirmuoju alkotesteris rodė 4,37 prom.
Jį demaskuoti policijai tada padėjo pilietiški asmenys, pranešę, kad nuo Lapių parduotuvės per miestelį vingiuoja automobilis „Hyundai“ su galimai neblaiviu ekipažu. Vėliau pranešta, kad jis įvažiavo į vieną nuosavo namo kiemą.
Policija atsekė iš paskos
Vėliau išsiaiškinta, kad minėto kiemo šeimininkas – bedarbis R. Gailevičius, išlydėjęs tą rytą sugyventinę į darbą, apie 10 val. pradėjo priiminėti draugus, su kuriais girtavo daugiau kaip keturias valandas. O pasibaigus degtinei bei alui, nusprendė pasipildyti jų atsargas netoliese esančioje parduotuvėje. Nors iki pastarosios – apie keli šimtai metrų, nueiti jau buvo per sunku. Todėl ir važiuota minėtu automobiliu „Hyundai“, kuriuo buvo atvykęs vienas iš keturių svetingo šeimininko sugėrovų. Tiesa, vairavo ne jis pats, o jo paprašytas užstalės šeimininkas, kuris tokios teisės neturėjo, nes ši dėl turimos ligos jam buvo sustabdyta. Vėliau R. Gailevičius tikino, kad visada dėl to elgėsi atsakingai ir niekada anksčiau reikalų su teisėsauga neturėjo. Tačiau tada buvo girtavęs ne vieną dieną.
Nuvažiuoti su automobilio savininku iki parduotuvės, iki kurios buvo ranka paduot, ir, pasipildžius beišsenkančias alkoholio atsargas, grįžti atgal sugebėta be ypatingų nuotykių. Tačiau maždaug po 20 minučių R. Gailevičiaus namo kieme pasirodė policijos pareigūnai.
Trečio asmens šešėlis
Iš pradžių kiemo šeimininkas svečiams su uniformomis neigė, kad vairavo jis. Tačia vėliau prisipažino.
Tą pačią popietę minėtas „Hyundai“ buvo sulaikytas kaip nusikaltimo įrankis bei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant girtesniam kaip 1,5 promilės alkoholio.
Šią bylą planuota baigti baudžiamuoju įsakymu. Tam buvo visos sąlygos – R. Gailevičius, kurio biografija lig šiol buvo švari, savo kaltę pripažino ir gailėjosi dėl savo poelgio. Kebliau buvo tik nustatant, kam iš tikrųjų priklauso minėtas „Hyundai“, nes jis turėjo, kaip ir du savininkus – popierinį ir faktinį, nes vienas Lapių gyventojas buvo pardavęs jį prieš porą mėnesių už 550 eurų kitam, tačiau šis juo naudojosi neperregistravęs savo vardu. Pastarasis tą lemtingą liepos 6-osios popietę ir davė R. Gailevičiui, pas kurį girtavo, šio automobilio raktelius, pats įsitaisęs keleivio sėdynėje.
Teisėjai kilo įtarimų
Kreipdamasis į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu dėl šio proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras Vidas Kilinskas siūlė skirti R. Gailevičiui 3750 eurų baudą, tačiau atsižvelgiant į jo prisipažinimą ir gailėjimąsi, sumažinti ją iki 2500 eurų bei taikyti baudžiamojo poveiko priemones – atimti dvejiems metams teisę vairuoti bei išieškoti ekspertų įkainotą „Hyundai“ vertę su PVM, įpareigojant šią 2160 eurų sumą sumokėti per pusę metų.
R. Gailevičius su viskuo sutiko. Tačiau teisėjai Vilmai Tamošaitienei, sprendusiai, kaip jį nubausti, kilo klausimų dėl to, kas tikrasis minėto „Hyundai“ savininkas – ar nebandoma gudrauti?
Siekiant išklaidyti šiuos įtarimus buvo nuspręsta surengti bylos nagrinėjimą teisme, o ne spręsti R. Gailevičiaus likimą šiam nedalyvaujant, kaip būtų įvykę skiriant jam bausmę baudžiamuoju įsakymu.
Šokiruojanti išpažintis
Pirmadienį šį byla baigta nagrinėti, taip ir neprisišaukus į teismą tą liepos 6-osios popietę mirtinai apgirtusio R. Gailevičiaus keleivio, kuris, panašu, kad buvo ir pats tokios pačios būklės, duodamas jam savo automobilio raktelius.
Per baigiamąsias šios bylos kalbas prokuroras pasiūlė R. Gailevičiui tokią pačią bausmę, kokią buvo nurodęs savo pareiškime teismui dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu.
Pats R. Gailevičius, dar ikiteisminio tyrimo metu pareiškęs, kad ginsis pats – jam advokato nereikia, per baigiamąsias kalbas tesugebėjo pasakyti, jog neturi, ką pasakyti – nori, kad greičiau viskas baigtųsi. O bylą nagrinėjančiai teisėjai V. Tamošaitienei pasiteiravus, ko jis prašo teismo, R. Gailevičius po trumpos pauzės atsakė: „Pasigailėti“.
Kalbesnis jis buvo teisėjai paskelbus, kad nuosprendis planuojamas po poros savaičių. Tada jis portalui kauno.diena.lt ir prisipažino, kad jo turimas aukštasis išsilavinimas yra teisinis: jis baigęs Mykolo Romerio universitetą. Ir yra dirbęs Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje tyrėju. Tikino palikęs šią tarnybą savo noru – per jos reorganizaciją. Ir tai buvo vienintelis jo darbas, susijęs su turimu išsilavinimu. O pastaruoju metu jis niekur nedirba. Ir nežino, kaip sumokės teismo skirtą baudą, jeigu taip bus nuspręsta, nes neturi nei pajamų, nei jokio turto.
R. Gailevičius prisipažino ir, kad įkliuvo tada po daugiadienių išgertuvių.
