Girčiausio šiais metais Kauno vairuotojo byla: paskelbus nuosprendį, nubaustas ir sugėrovas

Demaskavo pilietiški asmenys
Kaip jau rašyta, 46-erių R. Gailevičius pasiekė šį antirekordą, kurio niekas nepajėgia viršyti jau keturis mėnesius, per šiųmečių Mindauginių savaitgalį.
Tada pranešta, kad liepos 5-ąją apie 14.45 val. Kauno rajone, Lapių miesteleyje, automobilį „Hyundai“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1979 m., kuriam nustatytas sunkus – 4,65 prom. girtumas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, R. Gailevičius tada įpūtė į alkoholio matuoklį šiuos beveik mirtinus skaičius antruoju bandymu. Pirmuoju alkotesteris rodė 4,37 prom.
Demaskuoti jį policijai padėjo pilietiški asmenys, pranešę tada, kad nuo Lapių parduotuvės per miestelį vingiuoja automobilis „Hyundai“ su galimai neblaiviu ekipažu. Vėliau pranešta, kad jis įsuko į vieno nuosavo namo kiemą.
Policija atsekė iš paskos
Atsekę karštais pėdsakais, pareigūnai išsiaiškino, kad minėto kiemo šeimininkas – bedarbis R. Gailevičius. Ir, kad išlydėjęs tą rytą sugyventinę į darbą, jis apie 10 val. pradėjo girtauti su draugais. Šių vis daugėjo ir pokylis užsitęsė daugiau kaip keturias valandas. Kol pasibaigus degtinei bei alui, nuspręsta pasipildyti jų atsargas netoliese esančioje parduotuvėje.
Nors iki pastarosios – apie keli šimtai metrų, nueiti jau buvo per sunku. Todėl ir važiuota minėtu automobiliu „Hyundai“, kuriuo buvo atvykęs vienas iš keturių svetingo šeimininko sugėrovų. Tiesa, vairavo ne pats automobilio savininkas, o jo paprašytas užstalės šeimininkas, kuris tokios teisės neturėjo, nes ši dėl turimos ligos, lydimos netikėtų priepuolių, kurie susiję su ne viena pastarojo meto tragedija keliuose, jam buvo sustabdyta. Vėliau R. Gailevičius tikino, kad visada dėl to elgėsi atsakingai ir niekada anksčiau reikalų su teisėsauga neturėjo. Tačiau tada buvo girtavęs ne vieną dieną.
Nors R. Gailevičius sugebėjo nuvažiuoti su automobilio savininku iki parduotuvės, iki kurios buvo ranka paduot, ir, pasipildžius beišsenkančias alkoholio atsargas, grįžti atgal be ypatingų nuotykių, po maždaug 20 minučių jo kieme pasirodė policijos pareigūnai.
Trečio asmens šešėlis
Iš pradžių kiemo šeimininkas buvo linkęs neigti, kad automobilį vairavo jis. Tačiau vėliau uniformuotiems svečiams prisipažino.
Tą pačią popietę „Hyundai“ buvo sulaikytas kaip nusikaltimo įrankis bei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant girtesniam kaip 1,5 prom. alkoholio.
Šią bylą planuota baigti baudžiamuoju įsakymu. Tam buvo visos sąlygos – R. Gailevičius, kurio biografija lig šiol buvo be teistumų, savo kaltę pripažino ir gailėjosi dėl savo poelgio. Kebliau buvo tik nustatant, kam iš tikrųjų priklauso minėtas „Hyundai“, nes jis turėjo, kaip ir du savininkus – popierinį ir faktinį, nes vienas Lapių gyventojas buvo pardavęs jį prieš porą mėnesių už 550 eurų kitam, tačiau šis juo naudojosi neperregistravęs savo vardu. Pastarasis tą lemtingą liepos 6-osios popietę ir davė R. Gailevičiui, pas kurį girtavo, šio automobilio raktelius, pats įsitaisęs keleivio sėdynėje.
Teisėjai kilo įtarimų
Kreipdamasis į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu dėl šio proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, prokuroras siūlė skirti R. Gailevičiui 3750 eurų baudą, tačiau atsižvelgiant į šio prisipažinimą ir gailėjimąsi, sumažinti ją iki 2500 eurų bei taikyti baudžiamojo poveiko priemones – atimti dvejiems metams teisę vairuoti bei išieškoti ekspertų įkainotą „Hyundai“ vertę su PVM, įpareigojant šią 2160 eurų sumą sumokėti per pusę metų.
R. Gailevičius su viskuo sutiko. Tačiau teisėjai Vilmai Tamošaitienei, sprendusiai, kaip jį nubausti, kilo klausimų, dėl kurių buvo nuspręsta surengti bylos nagrinėjimą teisme, o ne spręsti R. Gailevičiaus likimą šiam nedalyvaujant, kaip būtų įvykę skiriant jam bausmę baudžiamuoju įsakymu.
Deja, prisišaukti į teismą tą liepos 6-osios popietę mirtinai apgirtusio R. Gailevičiaus keleivio, kuris, panašu, kad ir pats buvo tokios pačios būklės, duodamas jam savo automobilio raktelius, nepavyko. Dėl to teko pagarsinti jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad jis dėl girtumo nepamena, kiek vaišingoje R. Gailevičiaus užstalėje tada buvo žmonių, bet pamena, kad paprašė kiemo šeimininko, kad jis nuvažiuotų iki parduotuvės, duodamas jam „Hyundai“ raktelius.
Šokiruojanti išpažintis
Per baigiamąsias šios bylos kalbas prokuroras pasiūlė R. Gailevičiui tokią pačią bausmę, kokią buvo nurodęs savo pareiškime teismui dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu.
Pats R. Gailevičius, dar ikiteisminio tyrimo metu pareiškęs, kad ginsis pats – jam advokato nereikia, per baigiamąsias kalbas tesugebėjo pasakyti, jog neturi, ką pasakyti – nori, kad greičiau viskas baigtųsi. O bylą nagrinėjančiai teisėjai V. Tamošaitienei pasiteiravus, ko jis prašo teismo, R. Gailevičius po trumpos pauzės atsakė: „Pasigailėti“.
Kalbesnis jis buvo pasibaigus minėtam teismo posėdžiui. Tada jis portalui kauno.diena.lt ir prisipažino, kad jo turimas aukštasis išsilavinimas yra teisinis: jis baigęs Mykolo Romerio universitetą. Ir yra dirbęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje tyrėju. Tikino palikęs šią tarnybą savo noru – per jos reorganizaciją. Ir tai buvo vienintelis jo darbas, susijęs su turimu išsilavinimu. O pastaruoju metu jis niekur nedirba. Ir nežino, kaip sumokės teismo skirtą baudą, jeigu taip bus nuspręsta, nes neturi nei pajamų, nei jokio turto.
Temidės verdiktas
Teisėja V. Tamošaitienė pirmadienį paskelbė, kad skiria R. Gailevičiui prokuroro prašytą 2500 eurų baudą bei atima dvejiems metams teisę vairuoti, nors, kaip jau užsiminta, nuteistajam ši teisė ir taip dėl ligos yra sustabdyta, o baudos jis, būdamas bedarbiu, neturi už ką susimokėti, kaip ir neturi savo vardu jokio turto.
Tačiau automobilį „Hyuindai“ teisėja nusprendė konfiskuoti, motyvuodama tuo, kad faktinis šio savininkas davė jį vairuoti neblaiviam asmeniui.
Tiesa, šį teismo sprendimą dar galima apskųsti. O R. Gailevičiui nesumokant skirtos baudos, pakeisti šią bausmę į areštą.
