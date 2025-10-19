Gaudynės Prienų rajone baigėsi sulaikymu: nuo pareigūnų spruko neblaivus ir dar be teisės vairuoti

Kaip pranešė pareigūnai, spalio 18 d., apie 3 val., Prienų Revuonos gatvėje patruliuojantis ekipažas pastebėjo įtartinai manevruojantį automobilį „Opel Zafira“ ir nusprendė jį sustabdyti patikrinimui.
Pamatęs policijos pareigūnus, automobilio vairuotojas padidino greitį, nevykdė teisėtų reikalavimų sustabdyti transporto priemonę, persekiojimo metu nuolat kėlė avarines situacijas išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą.
Persekiojimas vyko Prienų mieste, Išlaužo, Veiverių, Šilavoto seniūnijų ribose, kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai. Automobilis sustabdytas Kaune, Marijampolės plente.
Paaiškėjo, kad automobilį vairavo 2004 m. gimęs neblaivus vyras – jam nustatytas 1,57 prom. girtumas. Be to, vyras neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės.
Sulaikomas vairuotojas priešinosi, todėl buvo surakintas antrankiais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
