 Gaudynės Prienų rajone baigėsi sulaikymu: nuo pareigūnų spruko neblaivus ir dar be teisės vairuoti

Gaudynės Prienų rajone baigėsi sulaikymu: nuo pareigūnų spruko neblaivus ir dar be teisės vairuoti

2025-10-19 10:30
ELTOS inf.

Prienų rajone pareigūnai gaudė nuo policijos sprunkantį girtą, teisės vairuoti neturintį vyrą.

Gaudynės Prienų rajone baigėsi sulaikymu: nuo pareigūnų spruko neblaivus ir dar be teisės vairuoti
Gaudynės Prienų rajone baigėsi sulaikymu: nuo pareigūnų spruko neblaivus ir dar be teisės vairuoti / Asociatyvi freepik.com, E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Kaip pranešė pareigūnai, spalio 18 d., apie 3 val., Prienų Revuonos gatvėje patruliuojantis ekipažas pastebėjo įtartinai manevruojantį automobilį „Opel Zafira“ ir nusprendė jį sustabdyti patikrinimui.

Pamatęs policijos pareigūnus, automobilio vairuotojas padidino greitį, nevykdė teisėtų reikalavimų sustabdyti transporto priemonę, persekiojimo metu nuolat kėlė avarines situacijas išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą.

Persekiojimas vyko Prienų mieste, Išlaužo, Veiverių, Šilavoto seniūnijų ribose, kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai. Automobilis sustabdytas Kaune, Marijampolės plente.

Paaiškėjo, kad automobilį vairavo 2004 m. gimęs neblaivus vyras – jam nustatytas 1,57 prom. girtumas. Be to, vyras neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės.

Sulaikomas vairuotojas priešinosi, todėl buvo surakintas antrankiais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
neblaivus vairuotojas
spruko nuo policijos
Prienai
neturi teisės vairuoti
vairuotojo pažymėjimas
pareigūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų