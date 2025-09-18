Per girtumo patikrinimo reidą sužalotas Kauno policijos pareigūnas: įtariamasis – blaivus

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, tai įvyko Piliuonos gatvėje, kur nuo 9 val. buvo tikrinamas vairuotojų blaivumas.
Stabdant automobilį „Toyota“, kurį vairavo 1944 m. gimęs kaunietis, šis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir sužalojo joje dirbusį uniformuotą Kauno apskrities Reagavimo valdybos pareigūną. Pirminiais duomenimis, buferiu kliudyta 29-erių metų policininko koja.
Pasak Kauno greitosios pagalbos tarnybos atstovės, jos kolegos kviesti ir pareigūnui, ir jį sužalojusiam vairuotojui. Pareigūnas, kuris skundėsi kelio skausmu, išvežtas tyrimams į gydymo įstaigą. 81-erių metų vairuotojas nusiskundimų neturėjo, tačiau buvo labai susijaudinęs.
Neatmetama, kad senolio susijaudinimas, jį stabdant policijai, galėjo lemti ir šį įvykį – iš streso jis vietoj stabdžių galėjo įjungti greičio pedalą.
Pasak Kauno policijos atstovės, įvykio aplinkybės dar tiriamos. Tačiau senolio jauduliui pagrindo nebuvo – nustatyta, kad jis vairavo automobilį blaivus.
