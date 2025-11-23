Klaipėdoje sulaikomas vyras spyrė pareigūnui į ranką

1999 metais gimęs pareigūnas gydomas ambulatoriškai. 1988 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę.
Klaipėdoje, Turgaus gatvėje, už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikomas vyras spyrė pareigūnui į ranką, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.
1999 metais gimęs pareigūnas gydomas ambulatoriškai. 1988 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
