Su tokiu BMW vairuotoju geriau nejuokauti: spyrė į pareigūno automobilį ir į akis pripurškė dujų

Anot Policijos departamento, apie 15.19 val. buvo gautas Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūno, gimusio 1986 m., pranešimas, kad rugsėjo 15 dieną apie 18.50 val. Slengių kaime ne tarnybos metu, jam važiuojant nuosavu automobiliu „Skoda Octavia“, kelyje kilo konfliktas su septintosios serijos BMW automobilio vairuotoju.
Pasak pareigūno, BMW vairuotojas, išlipęs iš transporto priemonės, koja spyrė ir įlenkė jo automobilio dureles ir papurškė ašarinių dujų.
Nukentėjusysis į medikus nesikreipė. Nuostolis – 150 eurų. Įtariamasis ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
