Į teismą atvykęs Šarūnas Čėsna: labai jau supolitizuota, tai dėl to apgailestauju

„Pozicija yra nepasikeitusi, kol kas kaltės nepripažįstame ir ginsimės teisme, ką ir žadėjome“, – žurnalistams sakė į Kauno apygardos teismą atvykęs politikas.
„Manau, kiek čia yra įdedama darbo ir kiek tai reikalauja pastangų, (...) tuo metu, manau, vyksta kur kas rimtesni nusikaltimai, o čia yra politinis reikalas, labai jau supolitizuota, tai dėl to apgailestauju“, – pažymėjo jis.
Š. Čėsna kaltinamas praėjusią kadenciją eidamas Kaišiadorių tarybos nario pareigas suklastojęs 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaule įgijęs 4 tūkst. 424 eurus.
„Tai nėra iš tikrųjų daug, niekaip dar negaliu paaiškinti, viską aiškinsimės teisme. (...) Kai paprašys, turėsiu duoti (parodymus – BNS), žinoma“, – apie jam inkriminuojamų suklastotų dokumentų skaičių kalbėjo Š. Čėsna.
Anot prokuratūros, atsiskaitydamas už dyzeliną, Š. Čėsna atskirais atvejais išlaidas apmokėjo įmonei išduotomis kuro kortelėmis.
„Dar kol kas nieko aš negaliu aiškinti, vyksta teisminis procesas ir šiandien atėjome į pirmą posėdį, labai gaila, kad jūs čia trukdotės ir dar gausiu papildomo eterio, tai tas man nėra labai naudinga, jeigu atvirai“, – sakė meras.
Anot, jo, pildant išlaidų ataskaitas galėjo pasitaikyti klaidų.
Specialiųjų tyrimų tarnybai vasarį pranešus apie politikui pareikštus įtarimus, jis sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje. Perdavus bylą teismui, meras teigė jau sumokėjęs reputacinę baudą, žadėjo tęsti darbus savivaldybėje ir tikėjosi, kad teismas nustatys tiesą.
Š. Čėsna patvirtino po to, kai jam buvo pareikšti įtarimai, prieš „keturis–penkis“ mėnesius per 4 tūkst. eurų grąžinęs savivaldybei.
„Kaltės nepripažįstu, bet grąžinau, galbūt tai bus lengvinanti priemonė teisme“, – sakė politikas.
„Jeigu taip atvirai, man šita situacija yra absurdiška. Aš esu rinkėjams pažadėjęs eiti į antrą kadenciją, tokią baigtį ir matau. Mano tikslas – dirbti Kaišiadorių krašto labui“, – pridūrė meras.
