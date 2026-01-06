Kaišiadorių rajono mero „čekiukų“ byloje teismas nuosprendį skelbs sausio pabaigoje

Kaip BNS patvirtino šio teismo atstovė Vija Kudzienė, nuosprendis bus skelbiamas sausio 30-ąją. Anksčiau teismas planavo sprendimą skelbti antradienį.
„Nuosprendis nukeltas dėl darbo krūvio, dabar teisėjas turi rašyti daug procesinių sprendimų“, – nurodė ji.
Šią baudžiamąją bylą nagrinėja teisėjas Gytis Večerskas.
BNS rašė, kad Kaišiadorių rajono meras byloje kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu.
Prokuratūros duomenimis, 2019–2023 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas Š. Čėsna suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaule įgijo 4 tūkst. 424 eurus.
Anot kaltinimo, didžiąją dalį šios sumos sudaro išlaidos degalams, kurios buvo apmokėtos Š. Čėsnos iš dalies valdomos bendrovės „Telesita“ mokėjimo kortelėmis. Be to, politikas su tarybos nario veikla susijusioms kelionėms naudojo įmonės automobilį.
Prokuroras Valentinas Alekna savo baigiamojoje kalboje gruodį Kaišiadorių rajono merui pasiūlė skirti 10 tūkst. eurų baudą ir trejiems metams uždrausti eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.
Tuo metu Š. Čėsna laikosi pozicijos esantis visiškai nekaltas. Politiko advokatas baigiamojoje kalboje merą prašė išteisinti, nes nė vienas iš kaltinamajame akte aptartų epizodų gynybos požiūriu nėra įrodytas.
Specialiųjų tyrimų tarnybai pernai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje. Š. Čėsna anksčiau tvirtino norintis dirbti Kaišiadorims ir, nepaisant teismo proceso, sieksiantis antros kadencijos mero poste.
Naujausi komentarai