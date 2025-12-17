Iki gyvos galvos įkalintas „tulpinis“ vėl prašo terminuotos laisvės atėmimo bausmės

„Noriu dar kartą atsiprašyti už padarytus nusikaltimus, pasekmės liks visą gyvenimą. Kalėjime stengiausi gyventi be nusižengimų. Tikiuosi, kad, atėjus laikui, kažkada bausmė iki gyvos galvos bus peržiūrėta ir pakeista į terminuotą“, – per posėdį trečiadienį Kauno apygardos teisme kalbėjo A. Andrušaitis.
Lietuvoje galioja įstatymo norma, kad iki gyvos galvos nuteisti asmenys, praleidę už grotų ne mažiau kaip 20 metų, turi teisę prašyti nustatyti terminuotą laisvės atėmimą nuo 5 iki 10 metų. Teikimus dėl tokių nuteistųjų bausmės švelninimo kasmet teikia kalėjimai, kuriuose šie nuteistieji atlieka nuosprendžiu paskirtą bausmę.
A. Andrušaitis šiuo metu bausmę atlieka Pravieniškių 2-ajame kalėjime. Jo atstovė Gintarė Matulionytė teismui sakė, kad A. Andrušaitis į šį kalėjimą buvo atvežtas dar 2014 m.
Pasak kalėjimo atstovės, nuteistasis pripažįsta dalyvavęs nusikalstamo susivienijo veikloje, neneigia vykdęs nusikaltimus, tačiau mano, kad bausmė turėjo būti individualizuota.
Per posėdį paaiškėjo, kad 57 metų nuteistasis kalėjime užsiima individualia veikla, per mėnesį jo pajamos siekia 200 eurų. Iš šios sumos jis kas mėnesį skiria 10 eurų Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondui ir minėtą sumą perveda. A. Andrušaitis taip pat yra padengęs visų bylos nukentėjusiųjų ieškinius, kurie buvo priteisti teismo.
Per posėdį nebuvo paskelbta, kokia individualia veikla kalėjime verčiasi A. Andrušaitis, tačiau nuo 2024 m. gegužės ji prilyginta darbinei veiklai. Teisme taip pat skelbta, kad daugiau nei 20 metų kalintis panevėžietis įgijo mūrininko specialybę.
Pasak kalėjimo atstovės, A. Andrušaičio pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra pakitusi – anksčiau ji buvo vidutinė, dabar vertinama kaip maža. Pasak G. Matulionytės, tam įtakos turi nepriekaištingas nuteistojo elgesys nelaisvėje, paskutinį kartą buvo baustas dar 2012 m., 25 kartus buvo skatintas, o šio teismo posėdžio išvakarėse sulaukė 26-ojo paskatinimo.
Tuo metu prokuroras mano, kad A. Andrušaičiui bausmė dar negali būti švelninama.
„Aš manau, kad teikimas dėl bausmės pakeitimo į terminuotą laisvės atėmimo bausmę yra atmestinas. Ne pirmą kartą šis klausimas nagrinėjamas, formalūs pagrindai teikimui yra, tačiau ar jis pagrįstas? Manau, kad nėra pagrįstas. Teismas privalo atsižvelgti į riziką, bausmės tikslus ir poveikį nuteistajam“, – kalbėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Edvinas Alosevičius.
Jis ragino nepamiršti, kad A. Andrušaitis kalėti nuteistas dėl 23 žmonių nužudymo, laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos jam buvo skirta net 7 kartus.
„Toks išskirtinis atvejis, asmens pasikeitimai nėra tokie, kad jo asmenybė tikrai nekels pavojaus visuomenei ir nepažeis jos interesų. Teikimas nėra pagrįstas ir turi būti atmestas“, – sakė prokuroras, priminęs, kad anksčiau neigė savo kaltę ir kalėjime nenorėjo dirbti.
A. Andrušaitis kalėjime bausmę atlieka už buvusio „Mažeikių naftos“ vadovo Gedemino Kiesaus, jo sūnaus Valdo ir vairuotojo Alfonso Galmino, Panevėžio teisėsaugos pareigūnų, policininko Sergejaus Piskunovo ir prokurorės Vidos Kazlauskaitės ir kitų asmenų nužudymus.
Panevėžietis nelaisvėje laikomas nuo 2002 metų sausio, tuomet jis buvo sulaikytas įtarus sunkiais nusikaltimais. Jis ilgą laiką neigė savo kaltę ir bylą jam vadino sufabrikuota.
Naujausi komentarai