Internautai sprendžia rebusą: Kaune automobilis išvertė tvorą?

„Gal atsiras mašinos savininkas ar gal tvoros? Nuriedėjo galimai“, – prie paviešintų vaizdų feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ rašė internautas.
Netoli Savanorių prospekto, buvusio „Dainos“ kino teatro, Kanklių gatvėje, nuokalnėje, užfiksuoti vaizdai įplieskė diskusiją.
„Iki tvoros – dar du metrai, o per šaligatvio bortelį tik riedėdama mašina neperšoks. Kas čia tvorą nori nemokamai pasikeisti?“ – šmaikštavo Rolandas.
Kitas internautas į incidentą taip pat pažiūrėjo juokais: „Susipykau su kaimynu, tai kito kaimyno mašiną priparkavau. Soriukas, kad trukdo pravažiuot.“
Kai kurie tautiečiai siūlė ne feisbuke tokius vaizdus viešinti, o dėl šios nelaimės kreiptis į policijos pareigūnus.
Portalo kauno.diena.lt fotografui nuvažiavus į nelaimės vietą automobilio savininko aplink nesimatė, tačiau už tvoros vaikščiojo moteris.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė teigė, kad 11.25 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Savanorių prospekte, link Kalpoko gatvės, paliktas automobilis, kuris stovi skersai ant važiuojamos dalies, šalia išversta tvora.
Žmonių šalia nebuvo, sunkiai pravažiavo automobiliai. Pranešėjas pačio įvykio nematė, žadėjo pareigūnų palaukti vietoje. Į vietą išsiųstas pareigūnų ekipažas.
Naujausi komentarai