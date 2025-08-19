 Įtariamojo slėptuvės Aleksote šturmas: jis rastas tik išlaužus visas dviaukščio namo duris

2025-08-19
Greta Čižinauskaitė

Kažin, ar vykdami antradienio ryte su teismo nutartimi pas vieną įtariamąjį, gyvenantį Aleksote, Kauno rajono policijos pareigūnai įsivaizdavo, kas jų laukia. Bandant surasti minėtą asmenį, besislepiantį dviejų aukštų name, teko išlaužti visas jo duris. Galiausiai jis aptiktas patalpoje, kurias saugojo paskutinės įveiktos durys.

Asociatyvi nuotr.

Panašu, kad šis bandymas įvykdyti Kauno apylinkės teismo nutartį atlikti kratą minėto nuo baudžiamosios atsakomybės besislapstančio asmens namuose Erdvės gatvėje truko daugiau kaip valandą.

Iš pradžių policijos pareigūnai bandė patekti į šio daugiau kaip porą mėnesių ieškoto 54-erių įtariamojo vairavus transporto priemonę su daugiau kaip pusantros promilės alkoholio kraujyje buveinę patys. Tačiau jiems niekas šio dviejų aukštų namo durų neatidarė.

Neatsiliepė besislapstantis įtariamasis ir surinkus jo mobiliojo telefono numerį, nors šio skambėjimas girdėjosi namo viduje.

Užsispyrę pareigūnai dar apsilankė ir pas ieškomo asmens kaimynus, kurie buvo linkę teigti, kad jo nematė. Susirado policininkai ir besislapstančiojo artimuosius, prašydami padėti patekti į jo namus, tačiau šie sakė, kad raktų nuo jų neturi ir siūlė pareigūnams patiems ieškoti būdų, kaip ten patekti.

Esant tokiai situacijai, tradiciškai išsikviesti pagalbon ugniagesiai gelbėtojai. Pastarieji sulaukė tokio, kaip paaiškėjo vėliau, šį kartą gana neeilinio prašymo apie 8.40 val. Ir baigė vykdyti visus atkaklių policijos pareigūnų nurodymus tik apie 9.20 val.

Pirmiausiai, apie aštuonias minutes truko šio namo lauko durų išlaužimas. Tačiau patekus vidun, paaiškėjo, kad užrakintos ir visos ten esančios vidinės šio dviaukščio durys.

Išlaužus jas visas, nei besislapstančiojo, nei kitų žmonių nerasta. Galiausiai liko namo rūsys, kurios durys taip pat išlaužtos. Ir ieškomas asmuo pagaliau aptiktas besislepiantis katilinės patalpoje.

Vykdant minėtą teismo nutartį surastas įtariamasis buvo išvežtas atlikti ambulatorinę psichiatrijos ekspertizę, kuria siekiama išsiaiškinti, ar jis yra pakaltinamas.

