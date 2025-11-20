Tragikomedija Eiguliuose: buto kalinė, laukdama specialiųjų tarnybų, duris išlaužė pati

Tai, kas paaiškėjo, apibūdinama populiaru posakiu: norėta, kaip geriau, išėjo, kaip visada.
Kauno policijos atstovė, papildžiusi minėtą Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinių pranešimą, portalui kauno.diena.lt teigė, kad jos kolegos išskubėjo į pagalbą minėtai moteriai, gyvenančiai viename Ukmergės gatvės daugiabutyje, apie 15 val. užregistravę jos kaimynės pranešimą, kad ji galimai sumušta ir užrakinta savo bute.
Skambinusioji teigė bendravusi su galima nukentėjusiąja per balkoną.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti ir ugniagesiai gelbėtojai – atidaryti moters buto duris, ir greitosios medikai – suteikti jai būtinąją pagalbą.
Tačiau atvykus specialiosioms tarnyboms, įvykio eiga pasisuko netikėta linkme, kurią policijos atstovė linkusi apibūdinti švelniau, negu ugniagesiai gelbėtojai, – bute užrakinta 38-erių metų moteris jo duris atidarė pati. Ji buvo akivaizdžiai neblaivi, tačiau tokių pačių galimai jos patirto smurto žymių nesimatė. Išsiaiškinta, kad moterį užrakino jos 21-erių metų sūnus – dėl to, kad ji neblaivi.
Greitosios medikai, apžiūrėję buto kalinę, konstatavo, kad jos į gydymo įstaigą vežti nereikia. Nebuvo linkusi rašyti jokio pareiškimo policijai ir ji pati, dėl ko pareigūnai konstatavo, kad galimo smurto artimoje aplinkoje atvejis nepasitvirtino.
Anot policijos atstovės, tai – pirmas kartas, kai jos kolegoms teko vykti minėtu adresu.
Tačiau po tokios įvykio baigties kitą kartą kaimynai gali ir nekreipti dėmesio, kas vyksta minėtame bute, nors tada galbūt specialiųjų tarnybų pagalba ir bus būtina.
