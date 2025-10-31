Kaktomuša, suniokojusi stotelę su žmonėmis: kaltininkas bando išlipti iš kraujo balos sausas

Sprendė rebusą
Kaip jau rašyta, šis didelį atgarsį sukėlęs eismo įvykis nutiko pernykštės spalio 25-osios rytą Elektrėnų gatvėje.
Apie jį 10.10 val Bendrajam pagalbos centrui pranešė šio sukrečiančio incidento liudytoja, į įvykio vietą atvykusiems policijos pareigūnams pasakojusi, kad stotelę taranavęs BMW pralenkė ją be proto dideliu greičiu. Ji teigė vos spėjusi pagalvoti, kad kažkas turi atsitikti. Ir atsitiko. Skambindama telefonu 112, ji pasakojo, kad BMW įlėkus į stotelę, vienas žmogus, buvęs joje, guli prispaustas. Kitam sužalota galva.
Atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad galvos traumą patyręs asmuo yra BMW ekipažo narys. Jis prisistatė šio automobilio keleiviu. Nors pareigūnams apžiūrint BMW, kraujas užfiksuotas jo vairuotojo vietoje ir ant šio durų. O asmuo, prisistatęs BMW vairuotoju, ne tik nebuvo sužalotas, bet ir jo rūbai nebuvo kruvini.
Nustačius, kad abu šie jauni vyrai – blaivūs, rasta ir galimo melo priežastis. 2001 m. gimęs sužalotasis niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, nors jau buvo įkliuvęs vairuojantis automobilį.
1998 m. gimusio D. Grauslio, kuris teigė vairavęs jam priklausantį BMW, biografija buvo švaresnė. Nors ir jis už dvigubos ištisinės juostos kirtimą per spūstį ir važiavimą priešinga eismo juosta prieš metus trims mėnesiams buvo netekęs teisės vairuoti transporto priemones. Tačiau, kadangi ši bausmė nesiekė vienerių metų, jam reikėjo tik iš naujo išklausyti vairuotojo kursus.
Vėliau paaiškėjo, kad D. Grauslys jau buvo atgavęs teisę vairuoti. Nors jo dosje, apimanti per pastaruosius penkerius metus padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, sugulusius į daugiau kaip dešimt lapų, – iškalbinga. Ji teigia, kad D. Grauslys ne kartą baustas dėl greičio viršijimo. Kaip ir už vairavimą neapsidraudus.
Galiausiai apsistota ties prielaida, kad BMW vairavo jo savininkas – D. Grauslys, nes vaizdo kameros, iš kurių tikėtasi pagalbos, niekuo nepadėjo, kadangi jų matymo laukas nesiekė tos vietos, kurioje BMW ekipažo nariai išlipo iš automobilio. Nors prieš skiriant šioje byloje ekspertizę specialiuoju liudytoju buvo apklaustas ir sužalojimus patyręs antrasis BMW ekipažo narys, galiausiai pripažintas nukentėjusiuoju.
Apsistojus ties minėta prielaida, iš D. Grauslio iki teismo sprendimo vėl laikinai atimta teisė vairuoti transporto priemonę, nes administracinės teisenos atveju tai jau būtų buvę padaryta.
Skirtingi likimai
Minėtos teisėsaugininkų problemos tebuvo žiedeliai, palyginus su tuo, su kuo po šio įvykio susidūrė jo epicentre atsidūręs 1985 m. gimęs Tadžikistano pilietis, tada viešojo transporto stotelėje ties vienu išvažiavimu iš prekybos miestelio „Urmas“ po apsipirkimo jame laukęs autobuso. Tądien jis turėjo išvažiuoti
į tolimąjį reisą po Europą pusei metų. Tačiau atsidūrė Kauno klinikose, kur jam buvo konstatuoti abiejų kojų lūžiai: vienos – skeveldrinis, kitos – atviras. Galiausiai – po ne vienos operacijos jam konstatuotas sunkus sveikatos sutrikdymas. Ir panašu, kad dirbti tolimųjų reisų vairuotoju jis jau negalės.
Kartu su šiuo Tadžkistano piliečiu tada minėtoje Elektrėnų gatvės viešojo transporto stotelėje autobuso laukė ir metais vyresnis jo kolega – Azerbaidžano pilietis. Laimingo atsitiktinumo dėka, per pačią šio incidento kulminaciją jis tada buvo šalia stotelės. Ir stiklo duženos jam sužalojo tik rankas, dėl ko užteko pirmosios į įvykio vietą atskubėjusių greitosios medikų pagalbos. Jis tą pačią dieną, kaip ir planuota, išvyko į tokį patį reisą, į kurį turėjo vykti ir Kauno klinikose atsidūręs jo kolega. O vėliau Kauno teisėsaugininkams susisiekus su juo telefonu, teigė, kad niekam pretenzijų neturi ir nesijaučia nukentėjusiu.
Tokiomis aplinkybėmis šioje byloje liko tik du nukentėjusieji. Be Tadžikistano piliečio – ir jau minėtas BMW keleivis, kurio patirtą galvos sužalojimą, atsitrenkus į kažkokią automobilio detalę, teismo medicinos ekspertai įvertino kaip nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Kalčiausias – nutrūktgalviškas greitis
Viešojo transporto stotelė, kurioje minėti užsieniečiai-tolimųjų reisų vairuotojai laukė autobuso, buvo taranuota po BMW susidūrimo su automobiliu „Hyundai Ioniq“, registruotu vienos Kauno bendrovės vardu ir vairuojamu jos vadybininko. Po to, kai šis išvažiavo į pagrindinę Elektrėnų gatvę iš prekybos miestelio „Urmas“.
1979 m. gimęs „Hyundai Ioniq“ vairuotojas turi šioje byloje tik liudytojo statusą, nors Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje, lėmusioje ikiteisminio tyrimo baigtį, teigiama, kad ir jis turėjo, išvažiuodamas į pagrindinį kelią, praleisti šiuo važiavusį BMW. Tačiau įsuko į Elektrėnų gatvę, neįsitikinęs, jog tai yra saugu, bet jo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas – mažiau pavojingesnis, negu BMW vairuotojo, kuris prieš susidūrimą važiavo 110-140 km/val. greičiu, t.y. viršijo leistiną greitį beveik tris kartus.
„Hyundai Ioniq“ vairuotojas, kuriam, kaip ir jo kolegai iš BMW, po šios kaktomušos konstatuotas blaivumas, teisėsaugininkams teigė, kad, prieš išsukdamas į Elektrėnų gatvę, nematęs ja atvažiuojančio BMW. O pastarąjį vairavęs D. Grauslys, nors ir pripažino, kad viršijo leistiną greitį, ikiteisminio tyrimo metu buvo linkęs tikinti, jog vežė tada savo keleivį namo apie 70 km/val. greičiu.
Kadangi D. Grauslys prisipažino viršijęs leistiną greitį ir yra neteistas, ši byla galėjo baigtis susitaikymu ir nepasiekti teismo. Tačiau draudimo bendrovė, kurioje jis buvo apsidraudęs, atlygino Tadžikistano piliečiui tik apie trečdalį šio prašytos neturtinės žalos. Būdamas 40-ies ir praktiškai likęs neįgaliu bei be profesijos, jis prašė už tai 30 tūkst. eurų kompensacijos. Galiausiai ši byla perduota teismui su jo 43 tūkst. eurų ieškiniu: prašoma priteisti 30 tūkst. eurų neturtinę žalą ir 13 tūkst. turtinę, t.y. dėl patirtos traumos negautas pajamas.
O pačiam D. Grausliui pagal pareikštą kaltinimą gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Pirmas blynas prisvilo
Į penktadienį planuotą pirmąjį šios bylos posėdį Kauno apylinkės teisme D. Grauslį atlydėjo jauna moteris. Vėliau paaiškėjo, kad tai – jo sesuo, kurios laidavimui, pagal D. Grauslio advokato Nerijaus Strazdo teismui pateiktus jos bei teisiamojo prašymus atleisti pastarąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, prašoma jį perduoti.
Tačiau sunkiai sužaloto Tadžikistano piliečio advokatė Daiva Jurevičienė portalui kauno.diena.lt teigė, kad su minėtais prašymais nesutiks, jeigu D. Grauslys, lig šiol laikęsis pozicijos, kad nukentėjusiajam turi užtekti gautos draudimo išmokos, papildomai neatlygins pastarajam padarytą žalą. Anot D. Jurevičienės, per tuos jau daugiau kaip vienerius metus, kai yra nedarbingas, šis Tadžikistano pilietis buvo jau aštuonis kartus operuotas ir dešimt mėnesių praleido ligoninėse, o lapkritį jo laukia ir devinta operacija. Šiuo metu jis vaikšto tik pasiramsčiuodamas lazda. Tačiau yra priverstas samdyti advokatą iš „Sodros“ jam mokamo nedarbingumo, nes šis viršija sumą, pagal kurią Lietuvoje galimą gauti valstybės skirto nemokamo advokato paslaugas. Nors, pasak Tadžikistano piliečio advokatės, jis turi finansinių problemų ir tėvynėje, nes jo žmona yra paėmusi paskolas vaikų mokymui, dėl ko, panašu, kad šių tėvas ir atvyko į Lietuvą užsidirbti pinigų.
Tiesa, minėtos savo pozicijos, jog nesutiks su prašymu atleisti D. Grauslį nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis papildomai neatlygins nukentėjusiajam padarytą žalą, D. Jurevičienė penktadienį teismui neišsakė, nes byla nebuvo pradėta nagrinėti. To priežastis – teisme nepasirodęs antrasis nukentėjusysis – D. Grauslio keleivis. Nors jam buvo išsiųstas šaukimas į posėdį elektroniniu paštu, patvirtinimo, kad šis gautas, teismas nesulaukė. O nežinant, ar nukentėjusysis yra informuotas apie posėdį, kuriame gali ir nedalyvauti, pradėti nagrinėti bylos negalima, nes neaiški jo pozicija dėl galimybės iki įrodymų tyrimo pradžios pareikšti kaltinamajam ieškinį. Nors ikiteisminio tyrimo metu D. Grauslio keleivis tokios valios neišreiškė. Be to, ir draudimo atstovas teismui teigė, kad, gavęs jam skirtą draudimo išmoką, šis nukentėjusysis jokių papildomų klausimų ar prašymų neturėjo.
Laikantis įstatymų, šią bylą vėl bus bandoma atversti po kelių savaičių.
