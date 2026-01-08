50 metų scenoje baigėsi teismuose: „Hiperbolės“ legendas išskyrė pinigai ir grupės vardas

Naujausi teismų sprendimai atskleidė, kad po iškilmingų koncertų slypėjo ilgai brendę nesutarimai, o grupės istorija šiandien tęsiasi jau nebe scenoje, o teismo salėse.
Jubiliejus – be visų narių
2024-ųjų pavasarį „Hiperbolės“ 50-metis buvo pažymėtas koncertais Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Vilniuje. Vis dėlto grupė pasirodė ne pilnos sudėties – scenoje buvo tik trys originalūs nariai: Viktoras Prapras, Igoris Berinas ir Arvydas Šnaras.
Tuo metu buvęs grupės lyderis Michailas Garberis koncertuose nedalyvavo dėl sveikatos, o bosistas Ričardas Bartusevičius pasirinko likti nuošalyje. Būtent šis sprendimas ir tapo vienu iš kertinių akmenų vėliau kilusiame konflikte.
80 tūkstančių eurų reikalavimas
Kaip nurodo alfa.lt, R. Bartusevičius 2024 m. pavasarį kreipėsi į teismą, reikalaudamas pripažinti, kad jo kolegos neteisėtai naudojo „Hiperbolės“ vardą. Pasak jo, koncertai buvo surengti be jo sutikimo, nors grupės prekės ženklas visiems trims priklauso lygiomis dalimis.
Bosistas iš V. Prapro ir I. Berino pareikalavo po 40 tūkst. eurų – iš viso 80 tūkst. eurų – kaip sutartyje numatytų baudų už keturis tariamus pažeidimus. Taip pat buvo prašoma atlyginti bylinėjimosi išlaidas.
Ginčo pagrindas – dar 2018 m. pasirašyta sutartis, pagal kurią „Hiperbolės“ vardu galima naudotis tik visiems trims savininkams sutariant. Jei vienas nesutinka – kiti du, anot sutarties, neturėtų teisės veikti.
Kitos pusės pozicija: „mums buvo trukdoma“
Į teismą paduoti muzikantai laikėsi priešingos pozicijos. Jie teigė, kad R. Bartusevičius pats atsisakė dalyvauti jubiliejiniuose koncertuose, nors apie juos buvo informuotas iš anksto, ir dabar nepagrįstai siekia blokuoti grupės veiklą.
Be to, teismuose paaiškėjo, kad ankstesniais metais buvo rengiami ir mažesni „Hiperbolės“ pasirodymai, kuriuose R. Bartusevičius nedalyvavo, bet tam ir neprieštaravo.
Teismai: grupės vardo „neatimsi“
Byla pirmiausia buvo nagrinėta Vilniaus apygardos teisme, kuris atmetė abiejų pusių finansinius reikalavimus. Vėliau ginčas pasiekė Lietuvos apeliacinį teismą.
Kaip rašo alfa.lt, Apeliacinis teismas R. Bartusevičiaus skundą taip pat atmetė. Teisėjai pabrėžė, kad V. Prapras ir I. Berinas yra teisėti „Hiperbolės“ vardo bendraturčiai, todėl negalima jiems uždrausti naudotis savo grupės pavadinimu, ypač rengiant koncertus, skirtus būtent grupės 50-mečiui paminėti.
Teismas taip pat pažymėjo, kad visuomenė „Hiperbolės“ vardą pirmiausia sieja su pačia muzikine veikla ir jos nariais, o ne formaliais juridiniais ginčais. Todėl argumentai, jog muzikantai galėjo koncertuoti tik savo pavardėmis, buvo pripažinti nepagrįstais.
Ginčas baigėsi nuostoliais
Galutinis rezultatas R. Bartusevičiui buvo nepalankus. Be atmesto skundo, jam teko padengti ir kitų proceso dalyvių bylinėjimosi išlaidas – daugiau nei 5,5 tūkst. eurų.
Ar šis teismo sprendimas bus galutinis, kol kas neaišku, tačiau akivaizdu viena: pusšimtį metų gyvavusi grupė šiandien išgyvena sudėtingiausią etapą – kai legendą tenka ginti ne nuo užmaršties, o nuo vidaus konfliktų.
Naujausi komentarai