50 metų scenoje baigėsi teismuose: „Hiperbolės“ legendas išskyrė pinigai ir grupės vardas

2026-01-08 14:56
Parengė Brigita Juodelytė

Legendinės Lietuvos roko grupės Hiperbolė 50-mečio jubiliejus, kuris pernai subūrė tūkstančius gerbėjų koncertų salėse, baigėsi ne vien ovacijomis. Kaip dabar skelbia alfa.lt, buvę grupės bendražygiai atsidūrė teismuose – dėl teisės naudoti „Hiperbolės“ vardą ir dešimčių tūkstančių eurų.

Naujausi teismų sprendimai atskleidė, kad po iškilmingų koncertų slypėjo ilgai brendę nesutarimai, o grupės istorija šiandien tęsiasi jau nebe scenoje, o teismo salėse.

Jubiliejus – be visų narių

2024-ųjų pavasarį „Hiperbolės“ 50-metis buvo pažymėtas koncertais Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Vilniuje. Vis dėlto grupė pasirodė ne pilnos sudėties – scenoje buvo tik trys originalūs nariai: Viktoras Prapras, Igoris Berinas ir Arvydas Šnaras.

Tuo metu buvęs grupės lyderis Michailas Garberis koncertuose nedalyvavo dėl sveikatos, o bosistas Ričardas Bartusevičius pasirinko likti nuošalyje. Būtent šis sprendimas ir tapo vienu iš kertinių akmenų vėliau kilusiame konflikte.

80 tūkstančių eurų reikalavimas

Kaip nurodo alfa.lt, R. Bartusevičius 2024 m. pavasarį kreipėsi į teismą, reikalaudamas pripažinti, kad jo kolegos neteisėtai naudojo „Hiperbolės“ vardą. Pasak jo, koncertai buvo surengti be jo sutikimo, nors grupės prekės ženklas visiems trims priklauso lygiomis dalimis.

E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Bosistas iš V. Prapro ir I. Berino pareikalavo po 40 tūkst. eurų – iš viso 80 tūkst. eurų – kaip sutartyje numatytų baudų už keturis tariamus pažeidimus. Taip pat buvo prašoma atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

Ginčo pagrindas – dar 2018 m. pasirašyta sutartis, pagal kurią „Hiperbolės“ vardu galima naudotis tik visiems trims savininkams sutariant. Jei vienas nesutinka – kiti du, anot sutarties, neturėtų teisės veikti.

Kitos pusės pozicija: „mums buvo trukdoma“

Į teismą paduoti muzikantai laikėsi priešingos pozicijos. Jie teigė, kad R. Bartusevičius pats atsisakė dalyvauti jubiliejiniuose koncertuose, nors apie juos buvo informuotas iš anksto, ir dabar nepagrįstai siekia blokuoti grupės veiklą.

Be to, teismuose paaiškėjo, kad ankstesniais metais buvo rengiami ir mažesni „Hiperbolės“ pasirodymai, kuriuose R. Bartusevičius nedalyvavo, bet tam ir neprieštaravo.

P. Peleckio/ BNS nuotr.

Teismai: grupės vardo „neatimsi“

Byla pirmiausia buvo nagrinėta Vilniaus apygardos teisme, kuris atmetė abiejų pusių finansinius reikalavimus. Vėliau ginčas pasiekė Lietuvos apeliacinį teismą.

Kaip rašo alfa.lt, Apeliacinis teismas R. Bartusevičiaus skundą taip pat atmetė. Teisėjai pabrėžė, kad V. Prapras ir I. Berinas yra teisėti „Hiperbolės“ vardo bendraturčiai, todėl negalima jiems uždrausti naudotis savo grupės pavadinimu, ypač rengiant koncertus, skirtus būtent grupės 50-mečiui paminėti.

Teismas taip pat pažymėjo, kad visuomenė „Hiperbolės“ vardą pirmiausia sieja su pačia muzikine veikla ir jos nariais, o ne formaliais juridiniais ginčais. Todėl argumentai, jog muzikantai galėjo koncertuoti tik savo pavardėmis, buvo pripažinti nepagrįstais.

Ginčas baigėsi nuostoliais

Galutinis rezultatas R. Bartusevičiui buvo nepalankus. Be atmesto skundo, jam teko padengti ir kitų proceso dalyvių bylinėjimosi išlaidas – daugiau nei 5,5 tūkst. eurų.

Ar šis teismo sprendimas bus galutinis, kol kas neaišku, tačiau akivaizdu viena: pusšimtį metų gyvavusi grupė šiandien išgyvena sudėtingiausią etapą – kai legendą tenka ginti ne nuo užmaršties, o nuo vidaus konfliktų.

