Žalimas: Lobovo ir Kandroto elgesyje įžvelgiau Raskevičiaus niekinimą

D. Žalimas kaip liudytojas ketvirtadienį buvo apklaustas baudžiamojoje byloje, kurioje A. Lobovui ir A. Kandrotui pareikšti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo, neapykantos kurstymo prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių, dėl seksualinės orientacijos. Politikas neslepia esantis homoseksualus. Būtent po D. Žalimo ir Laisvės partijos steigėjos Aušrinės Armonaitės pareiškimo teisėsauga pradėjo tyrimą, o vėliau A. Lobovas ir A. Kandrotas sulaukė įtarimų.
„Abu su Aušrine parašėm kreipimąsi į generalinę prokurorę. Kaltinamųjų elgesys buvo akivaizdžiai niekinantis ir kurstantis neapykantą dėl seksualinės orientacijos, galima įžvelgti ir viešosios tvarkos pažeidimą. Jie leido sau nešvankiai juokauti – toks elgesys netoleruotinas ir baustinas“, – teismui sakė D. Žalimas.
Per posėdį jis pasakojo, kad pareiškimą teisėsaugai parašė, kai internete pamatė vaizdo įrašą. Jame matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad 2024 m. rudenį to paties Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių salėje, pasibaigus posėdžiui civilinėje byloje pagal ieškovo A. Kandroto ieškinį atsakovui T. V. Raskevičiui, A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „pasimatysim dar Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.
„Tie, kurie teisiami, leidžia sau tyčiotis iš tų, kurie laikosi įstatymų ir gina kitų žmonų teises. Dvigubas cinizmas, kai teismo salėje, kad ir posėdžiui pasibaigus. Šie asmenys ciniškai neigia poreikį laikytis įstatymų demonstruoja, kad jie viršesni. Koks normalus žmogus leistų bendrauti po posėdžio tokiais žodžiais“, – nuostabos kaltinamųjų elgesiu neslėpė žinomas teisininkas, dabar einantis europarlamentaro pareigas.
Jis mano, kad kaltinamieji norėjo pasityčioti iš homoseksualios orientacijos žmogaus. Žiūrėdamas vaizdo įrašą D. Žalimas sako jautęs patyčių emociją, T. V. Raskevičius jam atrodė labai sutrikęs.
„Pareiškimu norėjo pademonstruoti solidarumą. Ateini į teismą, išsityčioja žmonės, kurie patys teisiami. LGBT žmonės Lietuvoje yra nuolatinis patyčių objektas, manau, kad tam turi būti rodomas ypatingas dėmesys“, – teisme kalbėjo europarlamentaras.
D. Žalimas priminė, kad Laisvės partija, kuriai priklauso ir dabar vadovauja šioje byloje nukentėjusiuoju pripažintas T. V. Raskevičius, jį kėlė kaip kandidatą Lietuvos prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose.
„Laisvės partijos vienas iš prioritetų yra žmogaus teisės“, – pažymėjo D. Žalimas.
Jis sakė, kad jokiomis aplinkybėmis negalima leisti tyčiotis iš žmonių dėl jų bruožų, įskaitant seksualinę orientaciją.
„Iš seksualinės orientacijos tyčiojosi, kitą kartą tyčiosis iš dar ko nors, žinant kaltinamųjų asmenybes. Dvigubas efektas, kai tai vyksta teisme“, – sakė politikas.
Jis siūlė pasvarstyti, kaip būtų galima pažaboti tam tikrą kaltinamųjų elgesį. Ši mintis liudytojui kilo, kai kaltinamasis A. Lobovas į teismo posėdį atvyko su boksininko šalmu. Vyras teigė, kad taip nori apsisaugoti nuo galimo oponentų užpuolimo. Be to, pasak Jonavoje gyvenančio A. Lobovo, į teismą Vilniuje jį lydėjo apsaugininkas. Į teismo salę A. Lobovą išties atlydėjo vyriškis civiliais rūbais.
„Su šalmais, gal kaip į cirką. Kaip pažaboti tokį elgesį reiktų galvoti“, – stebėdamas V. Lobovo aprangą kalbėjo europarlamentaras.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas savo kaltės dėl T. V. Raskevičiaus niekinimo nepripažįsta.
Sulaukė įtarimų dėl smurto prieš V. Bartkevičių
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas pernai rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje. Teismas vyrus nuteisė dėl dalyvavimo riaušėse. A. Kandrotui-Celofanui skirti ketveri metai nelaisvės, A. Lobovui – dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant. Nuteistieji pripažinti recidyvistais. Šis nuosprendis neįsiteisėjo, nes yra apskųstas. Vasarį jį peržiūrės Vilniaus apygardos teismas.
Be to, Vilniaus policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl incidento proteste „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Kilus žodiniam konfliktui, A. Kandrotas sukėlė fizinį skausmą V. Bartkevičiui – smogė jam kumščiu į veidą.
Praeitą savaitę A. Kandrotui policijos komisariate Vilniuje buvo pareikšti įtarimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Visuomenininkas ir Ukrainai paramą teikiantis Valdas Bartkevičius šiame tyrime pripažintas nukentėjusiuoju.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
(be temos)