Garsioji riaušių byla baigėsi dramatiškai: iš salės išvarytas Celofanas ir nualpusi teisėja

„Pravarėme tuos teismus per 2–3 metus. Tai čia beveik universitetą baigti. Aš giminių tiek nematau, kiek juos čia matydavau per visą procesą“, – šnekėjo nuteistasis Antanas Kandrotas-Celofanas.
Riaušių bylos garsiausios personos susirinko geros nuotaikos. Kaltinamasis Andrejus Lobovas pokštavo.
A. Lobovas, paklaustas, kaip jį reportaže pristatyti, atsakė: „Bomžas iš Jonavos.“
Celofanas demonstravo savo apykoję.
„Pas prokurorus paklauskit, „chebra“, ar jie tikisi, kad bus išpildytas jų fantazijų vaisius, jų kosminių sprendimų nutarimai“, – kalbėjo A. Lobovas.
Astrai Genovaitei Astrauskaitei pateikti kaltinimai dėl riaušių organizavimo: nors pati jose tiesiogiai nedalyvavo, ji organizavo mitingą, kuriam pasibaigus neramumai ir prasidėjo.
Bet ir A. Astrauskaitė – su šypsena. „Matot, atėjau kaip į spektaklį, pasipuošusi, ačiū“, – teigė moteris.
Ant stalo – nuosprendis, tai itin didelė byla su 87 kaltinamaisiais. Kol trijų teisėjų kolegija nuosprendį skelbia – visi privalo stovėti. Kai skaitė teisėjas Mindaugas Striaukas, teisėja Zina Vilnienė nualpo. Tai įvyko praėjus dviem valandom nuo posėdžio pradžios. Teisėjai buvo teikiama medikų pagalba, kiti per pertrauką buvo paprašyti salę palikti.
„Matot, net teisėja alpsta, o mes, kaip didvyriškai laikomės“, – šnekėjo moteris.
Po pertraukos teisėja į salę negrįžo. Pranešama, kad jai nieko rimto – į ligoninę vežti nereikėjo.
„Yra kaip yra, posakis liaudiškas, visiems suprantamas. Įstatymas nedraudžia. Baigsime skelbti nuosprendį esant nepilnos sudėties kolegijai, nedalyvaujant vienam nariui“, – nurodė teisėjas M. Striaukas.
Celofanui skirta subendrinta reali ketverių metų kalėjimo bausmė. Posėdžio pabaigos jis nesulaukė: salėje šūkavo, todėl teisėjas jį išvarė.
„Pašalinkite nuteistąjį A. Kandrotą iš salės, pareigūnai“, – teigė teisėjas.
Taip pat A. Kandrotas su A. Lobovu įvardijami recidyvistais.
„Turbūt šiandieną reikėtų įrašyti į Lietuvos rekordų knygą, nes per vieną dieną tiek recidyvistų dar nebuvo. Reikia kreiptis į agentūrą „Factum“, kad užregistruotų“, – kalbėjo A. Kandrotas.
A. Lobovo į kalėjimą nesiunčia: jam – dvejų metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė.
„Akivaizdžiai jūsų kalbos kėlė pyktį, skatino žmonių agresiją ir neapykantą“, – pabrėžė teisėjas.
Nors A. Lobovą prokurorai anksčiau įvardijo, kaip didžiausią riaušių kurstytoją, bet, anot teismo, kai A. Lobovas prie Seimo atvyko, žmonės jau buvo susibūrę.
„Man tai visiškas absurdas. Pasirodo, aš jau nebekėliau riaušių, mane nuteisė vien už tai, kad aš kalbėjau“, – šnekėjo A. Lobovas.
Už riaušių išprovokavimą kalta pripažinta ir A. Astrauskaitė.
„Kadangi ji, žinodama, kad jai leista organizuoti mitingą, pradėjo kurstyti žmones“, – sakė teisėjas.
A. Astrauskaitė irgi kalėjimo negauna, jai skirta lygtinė 2 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Kovotojui Arnoldui Misiūnui skirta irgi lygtinė bausmė: 1 metai ir 11 mėnesių. Kai kurie kaltinamieji nuo atsakomybės atleidžiami pagal laidavimą.
„Šioje valstybėje kiekvienas privalo laikytis įstatymų“, – teigė M. Striaukas.
O lauke buvo ir europarlamentaras Petras Gražulis. Tąnakt – tuomet dar Seimo narys – jis irgi stovėjo prie Seimo, bet pats riaušėse nedalyvavo.
„Provokatoriaus nemačiau, kad būtų teisiamas“, – nurodė P. Gražulis.
Politikas, į klausimą, ar galima pakalbinti, atsakė: „Galite pakalbinti.“
Europarlamentaras, paklaustas, ar jo neįleido, atsakė: „Neįleido. Pasirodo, reikia prieš penkias dienas pranešti. Norėjau palaikyti. Atėjau palaikyti visų politinių kalinių.“
Kadangi tai pirmos instancijos teismas, sprendimą galima skųsti.
