Estijoje sulaikytas Antanas Kandrotas – Celofanas: šioje šalyje jis nepageidaujamas

2025-10-13 18:59 klaipeda.diena.lt inf.

Į Estiją važiavusį jau teistą, įvairiuose protestuose dalyvaujantį Antaną Kandrotą – Celofaną sulaikė šios šalies policija. 

Pasak A. Kandroto, policija jam paaiškino, kad Estijoje jis yra nepageidaujamas. 

Apie tai Celofanas paskelbė tiesioginėje transliacijoje savo feisbuko paskyroje. 

„Atvažiavau į Estiją. Iš karto sustabdė policija, įvažiavęs buvau apie 20 kilometrų. Ir pasakė, kad esu nepageidaujamas Estijoje. Dabar veža mane į policijos nuovadą. Galiu į komisariatą važiuoti su savo automobiliu. Estijos policininkai geranoriški. Laukite, kas bus toliau“, – kalbėjo A. Kandrotas. 

Po kelių valandų jo feisbuke pranešta, kad A. Kandrotas yra sulaikytas ir laikomas Pernu miesto policijos komisariate. 

Teigiama, kad jau surastas advokatas, kuris skuba Antanui į pagalbą. 

