Karinos Krysko kaimynystėje – nelaimė: prašo ištiesti pagalbos ranką

„Prieš kelias dienas pas mus kaimynystėje žmonėms įvyko nelaimė... Kviečiu ištiesti pagalbos ranką, kaip galite, kiek galite... Nelikime abejingi... Niekas nėra apsaugotas nuo nelaimių... O gal kitą kartą tos pagalbos reikės kažkam iš mūsų“, – kvietė K. Krysko.
Kaip skelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, ankstų rugpjūčio 22 d. rytą, 5.30 val., Neveronių seniūnijoje, Pabiržio kaime, atvira liepsna degė gyvenamasis namas.
Per gaisrą sudegė namo stogas, pradegė perdanga, išdegė namo vidus su viduje buvusiais namų apyvokos daiktais, apdegė dalis namo fasado, sudegė prie namo buvusi terasa, o likusios namo konstrukcijos sulietos vandeniu.
Anot ugniagesių, galima nelaimės priežastis – elektros įrenginių, prietaisų, instaliacijos gedimai. Dūmų detektorius name buvo.
Apie gaisrą plačiau rašoma Neveronių gyventojų feisbuko grupėje, kurioje teigiama, kad nelaimė ištiko sodininkų bendrijoje „Pabrižė“ gyvenančią šeimą.
„Jie neteko savo namų ir viso turto. Šiuo metu šeima glaudžiasi pas dukrą, o kaimynai laikinai pasiūlė sodo namelį-vagonėlį, kad turėtų, kur prisiglausti.
Kviečiame visus nelikti abejingus ir pagal galimybes prisidėti prie paramos šiai šeimai.
Net ir maža auka yra labai svarbi“, – rašoma feisbuke.
Taip pat kviečiama prisidėti ne tik finansiškai, bet ir fiziškai: „Informuosime, kai bus organizuojami darbai (tvarkymo, valymo, statybos ir pan.), nes šioje situacijoje labai reikės ne tik finansinės, bet ir fizinės pagalbos.“
Paramos sąskaita:
Vytautas Pasilauskas
Bankas: „Swedbank“
Sąsk. Nr.: LT907300010005689135
Pervedimo paskirtis: Parama po gaisro
