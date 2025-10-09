Kauną išgąsdinęs gaisras: neleista suimti įtariamo padegėjo

Turi būti paleistas nedelsiant
Toks buvo minėtos teisėjos atsakas į prokurorės pareiškimą suimti tyčiniu svetimo turto sugadinimu visuotinai pavojingu būdu įtariamą 63-ejų metų V. G. Šiaulį trims mėnesiams, nurodant, kaip jau rašyta, du iš trijų šiai griežčiausiai kardomajai priemonei būtinus pagrindus – kad jis gali bėgti ir slėptis nuo teisėsaugos bei daryti naujus nusikaltimus.
Anot Kauno apylinkės teismo atstovės, prokurorės pareiškimo netenkinusi teisėja S. Kazlauskienė neskyrė V. G. Šiauliui ir jokio jo laisvės suvaržymo, atsižvelgus į tai, kad Probacijos tarnyba jam jau taiko intensyvią priežiūrą.
Po tokio teismo sprendimo V. G. Šiaulys turi būti nedelsiant paleistas iš Kauno policijos areštinės, nes minėta teisėjos nutartis paskelbta likus 40 minučių iki galimo jo sulaikymo pabaigos be teismo leidimo.
Paskelbtas neeilinis aliarmas
Kaip jau rašyta, šis gerai Kauno teisėsaugai žinomas miesto centro gyventojas buvo sulaikytas už trijų valandų po pranešimo apie antradienio ryto gaisrą Š. Gertrūdos gatvėje, kuris sukėlė pačiame Kauno centre ne vieną valandą trukusią sumaištį. Anot Kauno policijos atstovės, jis buvo sulaikytas ne savo gyvenamoje vietoje, o pas artimuosius Žaliakalnyje, t.y tikrinant galimas jo buvimo vietas.
V. G. Šiaulys atsidūrė policijos areštinėje po to, kai tą patį antradienio rytą buvo atėjęs į gaisravietės kaimynystėje esančią veterinarijos kliniką, tačiau nebuvo įsileistas jos vidun patalpose užsirakinusių darbuotojų. O po kurio laiko kilo gaisras ne per toliausiai esančiame, anot policijos, negyvenamame ūkiniame pastate.
Bendrajam pagalbos centrui apie šį gaisrą buvo pranešta 10.32 val. Skambinusi moteris prisistatė praeive ir teigė, kad šalia nuosavo namo kažkas dega ir sproginėja, tačiau ji per medžius nemato kas.
Įvertinus, kad gaisras kilo tankiai apgyvendintoje Kauno dalyje ir paaiškėjus, kad neveikia arčiausiai gaisravietės esantis hidrantas, į įvykio vietą išsiųstos net penkios ugniagesių gelbėtojų autocisternos iš įvairių Kauno komandų.
Konstatuotas padegimas
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė sublokuoti mediniai sandėliukai, apimantys 25x3 metrų plotą.
Gaisras likviduotas 11.13 val., konstatavus, kad visi sandėliukai ir juose buvęs turtas – sendaikčiai, baldai ir kiti namų apyvokos daiktai sudegė.
Kadangi sudegusiuose sandėliukuose nebuvo elektros ir jie buvo – negyvenami, apsistota ties galimo padegimo versija.
Sudegusio turto savininkai dar nustatinėjami. Kol kas žinoma tik tiek, kad trys sandėliukai priklausė Italijos piliečiui.
Prieš kurį laiką į šiuos sandėliukus buvo nusitaikę narkomanai. Buvo bandymų padegti šį medinį statinį ir anksčiau.
Tačiau pastaruoju metu buvo įsiplieskęs konfliktas tarp jau minėtos gaisravietės kaimynystėje esančios veterinarijos klinikos savininkės ir po sandėliukus sunaikinusio gaisro Kauno policijos areštinėje atsidūrusio V. G. Šiaulio.
Konfliktą lydėjo grasinimai
V. G. Šiaulio vizitas antradieniorytą į minėtą kliniką buvo susijęs su įsisenėjusiu konfliktu dėl to, kad į prieglaudą, siejamą su šia klinika, pateko du šunys, į kuriuos įtariamasis padegimu reiškė pretenzijas, tačiau negalėjo pateikti dokumentų, įrodančių, kad tai – jo keturkojai. Ir šio konflikto kontekste veterinarijos klinikos savininkei buvo grasinama ir padegimu, ir susidorojimu. Galiausiai šiemet, rugjūčio 17-ąją, iš privačios valdos toje pačioje Šv. Gertrūdos gatvėje buvo pavogtas ir minėtas veterinarijos klinikos savininkės šeimos šuo. Vagis tada buvo nustatytas vaizdo kamerų pagalba. O pavogtas šuo rastas kartu su šia vagyste įtariamu V. G. Šiauliu.
Po gaisro pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl tyčinio svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu sujungtas minėtu ikiteisminiu tyrimu dėl šuns vagystės.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, tyčiniu sandėliukų padegimu įtariamas V. G. Šiaulys, kuriam skirta valstybės advokatė, savo kaltės nepripažįsta. Tačiau, atsižvelgiant į jo teistumus, tikėtis kažko kito ir nevertėjo. V. G. Šiaulys – jau šešis kartus teistas: už vagystes, svetimo turto sugadinimą, grasinimą nužudyti. Taigi, yra linkęs į panašius nusikaltimus, dėl kurių jam yra pareikštas naujas įtarimas.
