„Tiktokerio“ nužudymas sostinėje: suimtas vienas įtariamasis

Anot „Delfi“, Vilniaus apylinkės teismo budintis teisėjas leido suimti 1987 metais gimusį aukos partnerį P. G. Jam pateikti įtarimai dėl nužudymo.
Antram sulaikytam 1981 m. gimusiam vyrui skirta švelnesnė kardomoji priemonė. Jis išleistas į laisvę.
Kaip jau rašėme, 1993 metais gimęs vyras Švitrigailos gatvėje esančiame daugiabutyje lapkričio 14 d. buvo nužudytas peiliu.
Vilniaus apskrities policijos budėtojai BNS informavo, kad sulaikyti du įtariamieji, gimę 1987 ir 1981 metais.
Paaiškėjo, kad abu sulaikytieji buvo neblaivūs: 1987 m. gimusiam vyrui nustatytas vidutinis (2,31 prom.), o 1981 m. gimusiam – lengvas girtumas (1,31 prom.).
