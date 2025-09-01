Ukrainoje sulaikytas įtariamasis dėl Andrijaus Parubijaus nužudymo

Šalies vidaus reikalų ministro pareiškime teigiama, kad šeštadienį įvykdyta žmogžudystė buvo kruopščiai suplanuota, o tai patvirtina V. Zelenskio šeštadienį išsakytus žodžius, kad tai – tyčinis nusikaltimas.
A. Parubijus, vienas pagrindinių 2004 ir 2014 m. proeuropietiškų šalies protesto judėjimų veikėjų, buvo nušautas vakariniame Lvivo mieste.
V. Zelenskis sakė, kad vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka ir saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas informavo jį apie suėmimą.
„Dėkoju mūsų teisėsaugos pareigūnams už operatyvų ir koordinuotą darbą“, – sakė jis.
Vėliau, po pokalbio su vyriausiuoju prokuroru Ruslanu Kravčenka, jis pridūrė: „Įtariamasis davė pirminius parodymus. Šiuo metu atliekami skubūs tyrimo veiksmai, kad būtų nustatytos visos šios žmogžudystės aplinkybės.“
I. Klymenka savo įrašė „Telegrame“ sakė, kad įtariamasis buvo sulaikytas vakarų Ukrainos Chmelnyckio srityje, sulaikymo operacijoje dalyvavo dešimtys policininkų ir saugumo pareigūnų.
„Dabar daug detalių nebus, – pridūrė jis. – Pasakysiu tik tiek, kad nusikaltimui buvo kruopščiai ruoštasi: išstudijuotas žuvusiojo judėjimo tvarkaraštis, sudarytas maršrutas, apgalvotas pabėgimo planas.“
Ieškotas Rusijos
Po šeštadienio šaudynių Ukrainos visuomeninis transliuotojas „Suspilne“ citavo anoniminius šaltinius, kurie teigė, kad šaulys buvo apsirengęs kurjerio uniforma ir važiavo elektriniu dviračiu.
Kai kurie Ukrainos pareigūnų žodžiai parlamento nario A. Parubijaus atminimui pagerbti leido numanyti, kad prie jo mirties prisidėjo Rusija.
Nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, abi pusės kaltina viena kitą svarbių politinių ir karinių veikėjų nužudymais.
Rusijos valstybinė žiniasklaida teigė, kad A. Parubijaus nuo 2023 m. ieškojo Rusijos valdžios institucijos.
Istoriko išsilavinimą turėję A. Parubijus jaunystėje agitavo už Ukrainos nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Jis taip pat buvo didelis ukrainiečių, o ne rusų kalbos vartojimo šalininkų – šis klausimas šalyje labai politizuotas.
Per 2014 m. Maidano protestus jis buvo opozicijos savigynos pajėgų „vadas“. Tais pačiais metais, pasak Ukrainos žiniasklaidos, jis išgyveno pasikėsinimą nužudyti granata.
Po tuometinio Ukrainos vadovo Viktoro Janukovyčiaus pasitraukimo ir pabėgimo į Rusiją A. Parubijus kelis mėnesius dirbo Nacionalinio saugumo ir gynybos taryboje.
