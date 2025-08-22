Kaune demaskuotas pogrindinis cigarečių fabrikas: produkcijos vertė – 30 mln. eurų

Kaip penktadienį žurnalistams nurodė Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) viršininko pavaduotojas Saulius Briginas, atliekant tyrimą ir sulaikymo operaciją buvo išaiškintas ir pogrindinis cigarečių klastojimo ir gamybos fabrikas, veikęs Kauno mieste.
„Sulaikymo operacijos metu buvo sulaikyta gerai organizuota 11 asmenų grupė. Tarp sulaikytųjų yra asmenų, kurie buvo užklupti darantys nusikalstamą veiką, tai yra, cigarečių klastojimo, gamybos procese“, – nurodė S. Briginas.
Jis pažymėjo, kad sulaikyti ir šios nusikalstamos veikos įtariami organizatoriai.
„Kalbant apie paskutinio meto teisėsaugai, teisėtvarkai tenkančius iššūkius tiriant nusikalstamas veikas, susijusias su akcizinių prekių nusikaltimais, cigarečių kontrabanda, riekia pasakyti, kad tarp sulaikytųjų yra ir Baltarusijos piliečių, kurie turi specialių žinių, taip vadinamos kvalifikacijos cigarečių gamyboje“, – sakė S. Briginas.
„Ir realiai yra vienos iš Baltarusijoje veikiančių įmonių, kuri oficialiai užsiima cigarečių gamyba, darbuotojai“, – pažymėjo LKPB viršininko pavaduotojas.
Teisėsaugos duomenis, apie metus veikiančiame fabrike buvo klastojamos ir gaminamos gerai žinomų prekinių ženklų, kaip „Marlboro“, „Camel“, „Winston“, „Prince“ cigaretės.
Pasak Kauno apygardos prokuroro Andriaus Kiuršino, ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal keturis Baudžiamojo kodekso straipsnius: dėl nusikalstamo susivienijimo organizavimo bei dalyvavimo jame, neteisėto disponavimo labai didelės vertės akcizais apmokestinamomis prekėmis, svetimo prekės ženklo naudojimo bei dokumento pagrobimo.
„Visiems (įtariamiesiems – BNS) paskirta kardomoji priemonė – suėmimas gana ilgam trijų mėnesių laikotarpiui“, – nurodė A. Kiuršinas.
„Manau, kad pagal tyrimo apimtis ir kryptis, įtariamųjų gali daugėti šio tyrimo metu“, – pridūrė jis.
Pareigūnai neatskleidė, kiek suimtųjų yra Lietuvos, kiek – Baltarusijos piliečiai, tačiau nurodė, kad įtariamas veikos organizatorius yra už tokius nusikaltimus jau teistas lietuvis.
„Šis asmuo, galima sakyti, teisėsaugos institucijoms buvo žinomas, (...) buvo ne kartą teistas. 2013 metais buvo teistas būtent už disponavimą akcizinėmis prekėmis“, – sakė A. Kiuršinas.
„Pažymėtina, kad šiuo metu Kauno apygardos teisme taip pat nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje šitas asmuo yra kaltinamas dėl labai didelės vertės disponavimo akcizinėmis prekėmis. Tai iš esmės asmens nusikalstamumo tendencija yra išlikusi“, – pridūrė prokuroras.
Prokuroras: žala valstybei – 16 mln. eurų
S. Brigino teigimu, minėti asmenys per vieną pamainą pagamindavo iki 200 cigarečių dėžių.
„Sulaikymų ir kratų metu iš apyvartos buvo išimtos 32 paletės jau pagamintos produkcijos, tai yra apie 459 tūkst. cigarečių pakelių. Geresniam įsivaizdavimui, tai yra viena pilna krovininio vilkiko puspriekabė, pakrauta nuo grindų iki lubų“, – nurodė LKPB viršininko pavaduotojas.
Teisėsaugos duomenimis, šiame fabrike iš viso buvo pagaminta apie 6,5 mln. cigarečių pakelių – dešimt pilnų krovininių vilkikų puspriekabių.
„Minėtos produkcijos vertė siekia 30 mln. eurų“, – nurodė S. Briginas.
Kaip sakė A. Kiuršinas, preliminariais prokuratūros skaičiavimais, dėl akcizų ir pridėtinės vertės mokesčių nesumokėjimo valstybei padaryta žala gali siekti 16 mln. eurų.
„Vėlgi, susiskaičiavus ir patikrinus visus tuos duomenis, kuriuos mes turime ir kurių (...) dėl tyrimo sėkmės negalime skelbti, manau, kad žala dar galėtų didėti, – pažymėjo jis. – Pastaruoju metu tokių apimčių, bent jau Kauno apygardoje, aš tikrai nežinau.“
„Anksčiau yra pasitaikę atvejų, kada buvo išaiškintos tokio pobūdžio gamyklos Lietuvoje, tačiau pagal šitos gamyklos gamybos linijos mastą, produkcijos kiekius, tikrai tai yra vienas didžiausių regione išaiškintų neteisėtos veiklos fabrikų“, – sakė LKPB viršininko pavaduotojas.
Pasak jo, dalis falsifikuotos produkcijos galėjo būti platinama Lietuvoje, tačiau įprastai tokios cigaretės nukreipiamos į Vakarų Europos šalis, kur parduodamos kur kas brangiau nei Lietuvoje.
„Aš galiu pasakyti iš bendrų tendencijų, kad tai yra ir Skandinavija, ir Jungtinė Karalystė, ir kitos Vakarų Europos šalys. Čia yra bendros tendencijos“, – kalbėjo S. Briginas.
Tikrai tai yra vienas didžiausių regione išaiškintų neteisėtos veiklos fabrikų.
„Kaip kokioje Pietų Amerikoje“
LKPB viršininko pavaduotojas nurodė, kad nelegali gamyba buvo organizuojama „viename iš Kauno pramoninių rajonų“, o jos vykdytojai laikėsi ypatingos konspiracijos, idant nebūtų išaiškinti teisėsaugos.
„Asmenys naudojo įvairius kontrkriminalės žvalgybos veiksmus, taip pat darbo ir gamybos procesą organizavo taip, kad eliminuotų bet kokią galimybę jų veiklą demaskuoti. Tai yra, naudojo įvairius elektroninius prietaisus, aptinkančius teisėsaugos įrangą, elektronikos signalus, blokuojančius GPS signalus“, – sakė S. Briginas.
Teisėsaugos duomenimis, iš gamyboje dalyvaujančių asmenų buvo paimami telefonai, elektrą tiekė nepriklausomas generatorius, kad didelės energijos sąnaudos nesukeltų įtarimų, patalpos buvo izoliuotos siekiant užkardyti triukšmą.
„Taip pat minėtame fabrike kaip kokioje Pietų Amerikoje buvo įrengtas pabėgimo tunelis, kad minėti asmenys esant policijos sulaikymo operacijai galėtų nepastebimai pasišalinti iš šitų patalpų“, – pažymėjo pareigūnas.
„Darbas buvo organizuojamas taip, kad suskaidytų procesus į tam tikras dalis ir kad procesuose dalyvaujantys asmenys neturėtų bendro paveikslo ir nežinotų visų dalyvaujančių šioje nusikalstamoje veikoje grandinių“, – sakė S. Briginas.
Neteisėtos falsifikuotų cigarečių gamybos organizatoriui gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki 20 metų arba iki gyvos galvos, už disponavimą dideliu kiekiu akcizinių prekių Baudžiamajame kodekse numatytas kalėjimas iki aštuonerių metų, už naudojimąsi svetimu prekės ženklu, dokumento pagrobimą – įvairios bausmė, tarp jų ir laisvės atėmimas.
