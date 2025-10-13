 Kaune liejosi futbolo sirgalių aistros: praskeltos galvos, alkoholis, vagystės

2025-10-13

Kauno apskrities policija praneša, kad sekmadienį viešoji tvarka nebuvo sutrukdyta, bet pareigūnai reagavo į pranešimus dėl futbolo sirgalių.

Spalio 12 d. fiksuoti pranešimai, susiję su fanais, futbolo rungtynėmis.

Kaip jau rašėme, 9.11 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Laisvės al., vyras (gim. 1986 m.) pro kasas praėjo nesusimokėjęs už prekes. Surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl smulkios vagystės.

Socialiniuose tinkluose sekmadienį pasidalyta nuotraukomis iš Senamiesčio, kur ant pastatų palikti grafičiai. Jose matyti, kad ant bent vieno pastato užrašyta „Ultras Lechia“. Gyventojai apie tai pranešė policijai.

Kaip jau rašėme, 18.05 val. Kaune, Laisvės al., pastebėtas vyras su sužalota galva. Pastarasis (gim. 1994 m.) perduotas medikams. Vyras pretenzijų neturėjo, teigė nukritęs pats.

„Su draugėmis sekmadienį prieš 18 val. vaikščiojom Laisvės alėja. Pastebėjom daug Lenkijos futbolo sirgalių. Jie vaikščiojo nemažais būriais, visi juodai apsirengę. Girdėjosi daug žodžių iš k raidės (k***a), buvo gana nejauku. Džiaugėmės, kad patruliuoja policija. Staiga pamatėme, kad policija Laisvės alėjoje, ties „Miesto sodo“ kavine, ant grindinio paguldė pora jaunų lenkų sirgalių. Jie ramiai gulėjo, galima sakyti, nejudėdami. Dėl ko tuos vaikinus ant grindinio paguldė, neįsivaizduoju“, – apie šį įvykį portalui kauno.diena.lt sekmadienį pasakojo liudininkė.

Anot policijos, 19.36 val. ir 20.44 val. gauti pranešimai, kad Kaune, Perkūno al., buvo šlapintasi.

21.40 val. Kaune, Perkūno al., neblaivus (2,60 prom.) vyras (gim. 1990 m.) pateko į pagrindinės aikštės prieigas. Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl alkoholio vartojimo viešoje vietoje ir nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo.

Taip pat vienam sirgaliui (gim. 1960 m.) rungtynių metu sutriko sveikata, prireikė medikų pagalbos. Jis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.

Po rungtynių sirgaliai išsiskirstė – nei pranešimų, nei pažeidimų nefiksuota, praneša Kauno policija.

„Tačiau šiandien (pirmadienį – aut.past.) 6.24 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Aukštaičių g., viešbutyje užsieniečiai kelia triukšmą. Nuvykus pareigūnams darbuotojas paaiškino, kad buvo triukšmauta, tačiau dabar triukšmą kėlę piliečiai nurimę, miega“, – atsiųstame komentare rašė policijos atstovai.

taigi
Ryte 8,00 visi kaip agurkėliai darbe.
