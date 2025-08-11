 Kauno meras susitaikė su nukentėjusiuoju: prokurorai nutraukė tyrimą dėl eismo įvykio

Kauno meras susitaikė su nukentėjusiuoju: prokurorai nutraukė tyrimą dėl eismo įvykio (Papildyta)

2025-08-11 14:59
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Kauno miesto merui Visvaldui Matijošaičiui susitaikius su nukentėjusiuoju, prokurorai nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl politiko sukelto eismo įvykio.

„Eismo įvykyje dalyvavę asmenys ikiteisminio tyrimo metu susitaikė. Įtariamasis savo kaltę dėl neatsargaus nusikaltimo padarymo visiškai pripažino ir dėl šio nusikalstamo poelgio gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo. Išlaidas, susijusias su žalos atlyginimu nukentėjusiajam, padengė draudimo kompanija, – rašoma pirmadienį išplatintame prokuratūros pranešime.

BNS rašė, kad birželio pabaigoje Kaune, Pramonės prospekte, per eismo įvykį V. Matijošaičio vairuojamas  „Rolls-Royce“ automobilis kliudė pėsčiąjį Rusijos pilietį ir jį sužalojo.

Po to Kauno meras atsiprašė nukentėjusiojo, jis teigė važiavęs pakankamai lėtai, tačiau pėsčiojo nepastebėjęs persirikiuojant.

Iškart po įvykio buvo pradėta administracinė teisena, tačiau gavus išvadą, kad nukentėjusiajam nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ji buvo nutraukta ir pradėtas ikiteisminis tyrimas.

