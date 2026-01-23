 Kauno pareigūnui – smūgis į veidą

2026-01-23 08:58
ELTOS inf.

Ketvirtadienį neblaivus vyras Kaune trenkė į veidą policijos pareigūnui, praneša Policijos departamentas (PD).

Skelbiama, jog sausio 22 d. apie 21.33 val. Kaune, S. Žukausko gatvėje, policijos pareigūnams atvykus patikrinti gautos informacijos dėl smurto artimoje aplinkoje, buto durų niekas neatidarė.

Apie 22.05 val. priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams išlaužus duris ir jas atidarius, 1959 m. gimęs neblaivus (2,31 prom.) vyras trenkė 2003 m. gimusiam Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato  pareigūnui į veidą.

Pareigūnas, suteikus jam medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. 

