Po incidento su Valdu Bartkevičiumi – nemalonumai Celofanui

Protesto už laisvą žodį metu A. Kandrotas apsižodžiavo su paramos Ukrainai rinkėju Valdu Bartkevičiumi, o galiausiai trenkė jam į veidą.
V. Bartkevičius parašė pareiškimą policijai. Tuo metu A. Kandrotas tikino, jog V. Bartkevičius jį apspjovė.
Šis konfliktas užfiksuotas ir vaizdo įrašuose.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo.
„Vyksta pirminė tyrimo stadija. Įtarimai nepareikšti. Tikslinamos aplinkybės, renkami tyrimui reikšmingi duomenys“, – penktadienio popietę BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Birželio pabaigoje A. Kandrotas lygtinai paleistas iš kalėjimo, kur atliko bausmę už finansinius nusikaltimus. Tačiau spalio 1 dieną A. Kandrotui nuimta apykojė ir jis laikomas atlikusiu bausmę.
Riaušių prie Seimo byloje Celofanui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, bet šis nuosprendis dar neįsigaliojęs, nes yra apskųstas apeliacine tvarka.
