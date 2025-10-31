 Kauno policija turi klausimų šiam vyrui

2025-10-31

Kauno pareigūnai ieško vyro, užfiksuoto nuotraukose.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet spalio 21 d. apie 16.36 val. Kaune, Islandijos plente, iš parduotuvės pavogtos prekės už 390 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 664 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.

