Palangoje pavogti žaidimų automatai, iš jų pagrobti pinigai

Pareigūnai pranešimą apie šią vagystę gavo pirmadienį, vidurdienį. Minėti žaidimo aparatai rasti netoli įvykio vietos. Jie sugadinti, iš pinigų saugyklų pavogti pinigai. Įmonei padaryta apie 2 tūkst. eurų žala.
Pradėtas vagystės tyrimas.
Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, pavogti keturi žaidimų aparatai, rugpjūčio 19 d. pranešė Klaipėdos apskrities policija.
Pareigūnai pranešimą apie šią vagystę gavo pirmadienį, vidurdienį. Minėti žaidimo aparatai rasti netoli įvykio vietos. Jie sugadinti, iš pinigų saugyklų pavogti pinigai. Įmonei padaryta apie 2 tūkst. eurų žala.
Pradėtas vagystės tyrimas.
Naujausi komentarai