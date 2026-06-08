Kauno policijos pareigūnai aiškinasi, kas smurtavo prieš vyrą

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), gegužės 3 d., apie 01.30 val., Kaune, Vytauto pr., prieš nukentėjusįjį smurtavo nenustatyti asmenys.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šiuos asmenis, žinančių jų buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64255 arba rašyti el. p. [email protected].
Už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą pagal LR BK 140 str. 1 d. gresia viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
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