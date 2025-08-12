Kauno ugniagesiai naktį skubėjo gelbėti moters: į butą pakilo keltuvu

Rugpjūčio 12 d. apie 01.21 val. buvo gautas pranešimas, kad bute kažkas svyla, o jame gyvenanti moteris neatidaro durų.
Atvykę ugniagesiai jautė dūmų kvapą, bet buto durų niekas neatidarė. Panaudoję autokeltuvą, ugniagesiai pateko į butą, pro duris įleido likusias pajėgas.
Paaiškėjo, kad bute degė lovos čiužinys, patalpose buvo daug dūmų.
Atlikus žvalgybą ant žemės rasta buto savininkė. Ji buvo sąmoninga, moteris perduota medikams.
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, panaudojus kibirus ir vidaus vandentiekį, degęs čiužinys užgesintas ir išneštas į lauką, buto patalpos išvėdintos.
Bute dūmų detektorius nebuvo įrengtas.
