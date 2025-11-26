Kėdainių rajone automobilis kaktomuša susidūrė su vilkiku, žuvo du žmonės, trys sužeisti

Avarija įvyko apie 18 valandą. Policijos departamentas pranešė, kad automobilyje prispausti dar keturi žmonės, bet vėliau paaiškėjo, kad prispausti buvo trys. Iš viso lengvajame automobilyje buvo penki žmonės.
Prispaustuosius išvadavo ugniagesiai gelbėtojai. Visi trys sužeistieji – vairuotojas ir du keleiviai – išvežti į ligoninę.
Vilkiką vairavo blaivus 1967 metais gimęs vyras. Sužaloto 1962 metais gimusio „Mazda 5“ vairuotojo blaivumo nustatyti vietoje nebuvo galimybės. Ar jis buvo blaivus, paaiškės ištyrus kraują.
Žuvusiųjų tapatybės dar nustatinėjamos.
