 Kelyje į pajūrį – septynių automobilių avarija ir milžiniškos spūstys

Kelyje į pajūrį – septynių automobilių avarija ir milžiniškos spūstys

2025-09-05 14:19 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienį iš karto po pietų susiruošę pajūrio link gyventojai ties Kauno rajonu pakliuvo į didžiulę spūstį.

Kelyje į pajūrį – septynių automobilių avarija ir milžiniškos spūstys
Kelyje į pajūrį – septynių automobilių avarija ir milžiniškos spūstys / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Portalą kauno.diena.lt pasiekė informacija, kad ties Sausinės kaimu važiuojant Klaipėdos krytimi įvyko dvi avarijos.

Tačiau paaiškėjo, kad eismo į vykis – vienas, tačiau su daug dalyvių.

Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt teigė, kad rugsėjo 5 d. 13.06 val. gautas pranešimas, kad susidūrė septyni automobiliai. Nuvykę pareigūnai tokią situaciją ir rado.

Vairuotojai – blaivūs, žmonės nesužeisti, tačiau avarija itin apsunkino eismą, kurį toje vietoje ir taip riboja kelio darbai.

Šiame straipsnyje:
Sausinės kaimas
avarija
eismo nelaimė
masinė avarija
spūstys
kelias į pajūrį

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų