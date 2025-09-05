Kelyje į pajūrį – septynių automobilių avarija ir milžiniškos spūstys

Portalą kauno.diena.lt pasiekė informacija, kad ties Sausinės kaimu važiuojant Klaipėdos krytimi įvyko dvi avarijos.
Tačiau paaiškėjo, kad eismo į vykis – vienas, tačiau su daug dalyvių.
Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt teigė, kad rugsėjo 5 d. 13.06 val. gautas pranešimas, kad susidūrė septyni automobiliai. Nuvykę pareigūnai tokią situaciją ir rado.
Vairuotojai – blaivūs, žmonės nesužeisti, tačiau avarija itin apsunkino eismą, kurį toje vietoje ir taip riboja kelio darbai.
