Konfliktas Laisvės alėjos bare: peiliu sužalotas vyras

Jos teigimu, šeštadienį, apie 1.30 val., konflikto metu, du nepažįstami asmenys peiliu sužalojo 1998 metais gimusį vyrą, kuris, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kauno bare, Laisvės alėjoje, peiliu sužalotas vyras, pranešė policija.
Jos teigimu, šeštadienį, apie 1.30 val., konflikto metu, du nepažįstami asmenys peiliu sužalojo 1998 metais gimusį vyrą, kuris, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
(be temos)