 Konfliktas Laisvės alėjos bare: peiliu sužalotas vyras

Konfliktas Laisvės alėjos bare: peiliu sužalotas vyras

2026-07-26 08:49
BNS inf.

Kauno bare, Laisvės alėjoje, peiliu sužalotas vyras, pranešė policija. 

<span>Konfliktas Laisvės alėjos bare: peiliu sužalotas vyras</span>
Konfliktas Laisvės alėjos bare: peiliu sužalotas vyras / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Jos teigimu, šeštadienį, apie 1.30 val., konflikto metu, du nepažįstami asmenys peiliu sužalojo 1998 metais gimusį vyrą, kuris, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

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1990-ieji
Beprotnamis.
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