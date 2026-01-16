Krepšinio klubo „Jonava“ prezidentui – bloga žinia iš teismo

Vis dėlto, kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, teismas atsižvelgė į nuteistojo pateiktą turto vertinimo deklaraciją ir sumažino konfiskuotino turto ekvivalentą iki 3,2 tūkst. eurų. Likusią nuosprendžio dalį apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistą.
Nuteistasis krepšinio klubo prezidentas V. Vaškevičius apeliaciniu skundu prašė panaikinti 2025 metų birželio 17 dienos Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų nuosprendį, kuriuo jis buvo pripažintas kaltu dėl vairavimo išgėrus, ir jį išteisinti arba sumažinti konfiskuotino automobilio vertės ekvivalentą.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2024 metų balandžio 10-ąją Jonavoje vyras, vairuodamas darbovietei priklausantį automobilį BMW, pažeidė kelių eismo taisykles. Nustatyta, kad V. Vaškevičius, nepaisydamas kelių ženklinimo, įvažiavo į draudžiamą zoną ir, atlikdamas lenkimo manevrą, susidūrė su kita transporto priemone. Po susidūrimo jonaviškis pasišalino iš įvykio vietos, o vėliau, iki eismo įvykio aplinkybių nustatymo, vartojo alkoholį.
Policijos pareigūnai iš eismo įvykio vietos pasišalinusį V. Vaškevičių surado jo darbovietėje. Jam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,34 promilės.
Kauno apylinkės teismas V. Vaškevičiui skyrė ketverių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant vieneriems metams ir šešiems mėnesiams.
Teismas taip pat skyrė teisės vairuoti transporto priemones atėmimą pusantrų metų.
Subendrinus laisvės atėmimo bausmę su ankstesniu teismo nuosprendžiu, papildomai skirta 11,3 tūkst. eurų bauda. Taip pat buvo skirtas turto konfiskavimas, išieškant 10,4 tūkst. eurų konfiskuotinos automobilio vertės ekvivalentą, bei kitos baudžiamojo poveikio priemonės.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis įsigalioja jo paskelbimo dieną, tačiau per tris mėnesius dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
