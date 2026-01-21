Vaidas Vaškevičius pasitraukė iš „Jonavos Hipocredit“ vadovo posto

Vadovavimą komandai perima vykdantysis direktorius Karolis Vaškevičius.
V. Vaškevičius teigia suprantantis padarytą žalą klubo įvaizdžiui ir apgailestaujantis dėl savo veiksmų. „Atsiprašau visų – suprantu situacijos rimtumą ir už padarytus nusižengimus privalau prisiimti atsakomybę“, – sako jis.
Klubo vykdantysis direktorius K. Vaškevičius pabrėžia, kad sprendimų reikėjo imtis nedelsiant. „Permainos buvo neišvengiamos ir greitos, tačiau nenuleidžiame rankų. Aktyviai ieškosime pastiprinimo ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų.
Visada mūsų tikslas buvo augti, tad čia neapsiribosime vien situacijos stabilizavimu, sieksime daugiau. Ieškosime ir sporto direktoriaus. Norime deramai atstovauti Jonavos miestą ir siekti aukščiausių rezultatų stipriausioje šalies krepšinio lygoje“, – teigia jis.
