Kriminaliniai girtos porelės nuotykiai pakaunėje: kaltę bandyta suversti policijai

Ši tragikomiška istorija pateko ir į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, ir į Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestines.
Anot policijos atstovės, pirmiausiai buvo pranešta, kad apie 13.40 val. ties minėto kaimo Linų gatve atbulas važiavęs automobilio „Audi“ vairuotojas kliudė elektros skydinę ir segmentinę greta esančio namo tvorą. Po to vairuotojas išlipo laukan ir į jo vietą persėdo tokia pati neblaivi jo keleivė, kuri patraukė „Audi“ iš įvykio vietos – automobilis nuvairuotas į už kelių metrų esančio kito namo kiemą.
Į Bijūnų kaimą atvykę policijos pareigūnai nustatė, kad su šiuo įvykiu susiję vyras ir moteris skirtingomis pavardėmis, tačiau abu – iš namo, prie kurio stovėjo apdaužytas „Audi“. Jį vairavusiam 1982 m. gimusiam vyrui nustatytas vidutinis (2,18 prom.) girtumas. 1976 m gimusi moteris įpūtė į alkoholio matuoklį šiek tiek mažiau – 1,46 prom.
„Audi“ vairuotojui įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti apklausai į policiją, po ko, anot policijos atstovės, jos kolegos nurodė įmonei, su kuria yra pasirašyta sutartis dėl sulaikomų automobilių pervežimo į saugomą aikštelę, namo, prie kurio pergėręs „Audi“ ekipažas šį automobilį „paslėpė“, adresas.
Tačiau, panašu, kad po kurio laiko bandant šį „Audi“ išvežti kilo naujų problemų, nes Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė praneša 17.21 val. sulaukusi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčios pareigūnės prašymo padėti patekti į vieną Alšėnų seniūnijos Bijūnų kaimo Linų gatvės namą. Šis pranešimas baigiamas tuo, kad nurodyto namo kiemo vartai buvo atidaryti į pagalbą pasiųstiems ugniagesiams gelbėtojams dar pakeliui į įvykio vietą.
Šią iškalbingą istoriją vainikavo 18.44 val. Bendrojo pagalbos centro užregistruotas pranešimas, kad prieš pusvalandį policijos pareigūnai minėtame pakaunės pakaunės kaime pavogė nuosavo namo kieme stovėjusį automobilį.
Anot policijos atstovės, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl automobilio vairavimo, kai nustatytas didesnis negu 1,5 prom. girtumas. Tačiau bus vertinamas ir neblaivios „Audi“ keleivės, anot liudytojų, vairavusios šį automobilį apie kelis metrus ir patraukusios iš įvykio vietos, elgesys.
