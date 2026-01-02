Liudininkai apie mirtinai pašautą vyrą: jis dar šaukėsi pagalbos

Kaune, Sargėnuose, ankstų penktadienio rytą žmonės išėjo nusikasti sniego, tačiau pamatė kraują.
„Kiek sakė pareigūnai, tai buvo susišaudymas“, – teigė vyras.
„Išėjau į gatvę valyti sniego su kastuvu, pamačiau kraują. Paskui pamačiau policininkus – ir viskas“, – pasakojo kitas vyriškis.
Gatvėje rastas beveik 50 metų pašautas vyras. Anot kaimynų, panašu, kad jis buvo pašautas viename iš namų, išbėgo į gatvę, atsisėdo į automobilį ir prašė pagalbos.
„Sėdėjo mašinoje ir sakė: padėkite, prašome. Kaimynė sakė, kad iškvietė greitąją. Jis dejuodamas prašė pagalbos“, – pasakojo vyras.
„Mačiau, kad stovi kažkokia mašina. Pagalvojau, gal užklimpusi. Pravažiavome, nieko daugiau nesimatė. O pasirodo, įvykis buvo čia pat“, – sakė dar vienas.
Žmonės pagalbą iškvietė apie pusę septynių ryto. Kada vyras buvo pašautas, nustatys tyrimas.
„Anksti ryte rastas sužalotas asmuo, kuris buvo pristatytas į Kauno klinikas, kuriose mirė“, – nurodė prokuroras Mindaugas Šukys.
Netoliese esančiame name nustatytas ir įtariamasis. Jį sulaikyti atvyko ne tik įprastos policijos pajėgos.
„ARO ir VST pareigūnai šturmavo namą, esantį prie pat nusikaltimo vietos. Asmuo sulaikytas“, – patvirtino M. Šukys.
Anot prokuroro, vyras buvo nušautas nelegaliai laikytu ginklu. Tiek nužudytasis, tiek įtariamasis yra žinomi teisėsaugai ir anksčiau teisti.
„Tiek nužudytas asmuo, tiek įtariamasis yra žinomi teisėsaugai“, – sakė M. Šukys.
Prokuratūra prašo įtariamąjį suimti dviem mėnesiams. Jam gresia iki 15 metų laisvės atėmimo.
