Makabriškos bylos nagrinėjimą stabdo tragedijos šešėlis

Praėjusios savaitės gaisras Garliavos apylinkių seniūnijos Pagirių kaime, per kurį žuvęs galimai vyras neidentifikuotas iki šiol, sujaukė Kauno apygardos teismo pastangas išnagrinėti iš pažiūros nesudėtingą bylą dėl sudegusiame name įvykdytos žmogžudystės. Ne veltui pranešimu apie šį gaisrą pradedamos Policijos departamento suvestinės apie spalio 15-ąją šalyje užregistruotus įvykius.

Kaip jau rašyta, užgesinus po vidurnakčio šiame medinuke kilusį gaisrą, buvo aptiktas smarkai apdegęs – nebuvo įmanoma nustatyti net lyties, žmogaus kūnas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl žuvusiojo asmenybės nustatymo bei mirties priežasties.

Pirminė gaisrų tyrėjų prielaida – tragedija įvyko dėl neatsargaus elgesio.

Kol kas apsistota ties versija, kad liepsnose žuvo šio namo šeimininkas – 50-metis Audrius Maceina. Nors turint galvoje minėtą Kauno apygardos teisme įstrigusią 30-mečio garliaviškio V.B. nužudymo bylą, niekas nėra garantuotas, kad įvykiai nesikartoja. Nebegyvą V.B., paliktą merdėti savo namuose po kitų judviejų sugėrovų sumušimo, A.Maceina tada rado tik po kurio laiko. Kai grįžo iš jam įprastų klajonių.

V.B. nužudymo byloje A.Maceinai pareikšti kaltinimai tik dėl nusikaltimo bei lavono slėpimo. Nepranešęs policijai apie rastą negyvą svečią, jis iš pradžių šio palaikus užkasė netoli savo namų. O po kurio laiko su vienu iš minėtų sugėrovų – 27-erių T.R. iškasė ir nuvežę karučiu į tų pačių apylinkių Kalinavos kaimo miškelį perlaidojo.

Kaltinimai V.B. nužudymų per pernykštes Kalėdas pareikšti tik dviem iš trijų galimai jį mirtinai sumušusių buvusių sugėrovų – 36-erių Mindaugui Paškauskui ir 33-ejų Mantui Paltanavičiui. Ekspertai nustatė, kad T.R. – nepakaltinamas. Be to, jis prieš baigiant šį ikiteisminį tyrimą mįslingomis aplinkybėmis mirė Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

Šiandien planuotas V.B. nužudymo bylos posėdis dar labiau sustiprino įtarimus, kad iš keturių buvusių velionio sugėrovų gyvi telikę du. Į šiandieninį posėdį jau buvo susirinkę visi šio teismo proceso dalyviai, nors keli ankstesni neįvyko dėl advokatų užimtumo. Nepasirodė tik A.Maceina.

Įtariami žmogžudyste Garliavoje atvesdinti į teismą



















Įtariamieji V. B. nužudymu atvežti į teismą prašant juos suimti. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Tačiau, kad jis tikrai žuvęs, kol kas patikimų įrodymų nėra. Todėl bylos nagrinėjime paskelbta pertrauka, kol bus nustatyta dar vieno žuvusiojo minėtame praėjusią savaitę sudegusiame Pagirių kaimo name asmenybė.

Kaip jau rašyta, tragiškas buvo ir A.Maceinos tėvų likimas. Du iš penkių jo teistumų – už tėvo bei motinos nužudymą. Šią jis nužudė atlikęs bausmę už susidorojimą su tėvu. Ir buvo paleistas į laisvę tik prieš keletą metų.

Patikslintais duomenimis, teismo verdikto V.B. nužudymo byloje šiandien laisvėje laukia dar vienas kaltinamasis – M.Paškauskas, kuris buvo paleistas Apeliacinio teismo iš suėmimo prieš perduodant šią bylą teismui.

Nepaisant to, kad vaikščiojo tik su ramentų pagalba, taip pat iš pradžių buvęs suimtas A.Maceina buvo paleistas už dviejų mėnesių.

Iki nuosprendžio už grotų likęs tik M.Paltanavičius.