Mirtinas šūvis Sargėnuose: paaiškėjo, kas siejo auką ir įtariamąjį

Sąsajų – apstu
51-erių metų M.S., kurio namuose viskas įvyko, yra teistas jau aštuonis kartus. Dominuoja smurtiniai nusikaltimai prieš šeimos narius ar artimus giminaičius bei pareigūnus. M. S. teistas ne tik už pasipriešinimą jiems, bet ir už nesunkų asmens, vykdžiusio tarmybines ar piliečio pareigas, sveikatos sutrikdymą.
Tačiau mįslingiausias paskutinis ligšiolinis įrašas kriminalinėje M. S. biografijoje – 2023-iųjų gruodį Kauno apygardos teismo paskelbta nutartis dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų, už ką gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų. Nors M. S., kaip teigia sausio 2-osios įvykiai Sargėnuose, tuo metu mėgavosi laisve.
Portalui kauno.diena.lt pabendravus su M. S. aukos kaimynais, panašu, kad aiškios ir mirtino jų susikirtimo aplinkybės.
Nužudytojo kaimynai iš „Vanagynės“ sodininkų bendrijos, esančios Užliedžių seniūnijos Sausinės kaime, portalui pasakojo, kad šis 45-erių metų vyras pastaruoju metu gyveno šiuose soduose pas tėvus. Ir labai su jais konfliktavo – net juos skriaudė. Kalbama, kad dėl jo polinkio į agresiją nuo jo pabėgo ir žmona ar sugyventinė. Tačiau kaimynai problemų su šiuo asmeniu neturėjo, nors ir žinojo, kad jis yra kalėjęs dėl nusikaltimų, susijusių su narkotikais.
Sumaištis Sargėnuose
Kaip jau rašyta, apie Sargėnų Endriejavo gatvėje gulintį peršautą vyrą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta sausio 2-ąją – apie 6.30 val. Sulaukta net dviejų pranešimų apie tai.
Vienas skambinęs asmuo teigė, kad sužalotasis paprašė jo iškviesti pagalbą, nes yra peršautas. Skambinusysis tikino, kad jis nieko apie šį įvykį nežino – jo nematė, nors pareigūnams kilo tam tikrų įtarimų. Ir prašė paskubėti, nes sužeistasis gęsta akyse.
Po kurio laiko sulaukta dar vieno vyro skambučio. Šis teigė, kad išsirengus vykti į darbą, gatvėje aptiko sužalotą žmogų, šalia kurio stovi kitas vyras. Nelaimėlis guli ne per toliausiai automobilio. O šalia jo esantis asmuo teigia, kad jau pranešė apie tai Bendrajam pagalbos centrui.
Antrasis asmuo, pranešęs apie šį įvykį, teigė nei vieno iš minėtų dviejų vyrų nepažįstantis ir negirdėjęs jokių šūvių. Netrukus paaiškėjo, kad jis ir negalėjo šūvių girdėti, nes nelaimėlis buvo peršautas viename gretimos Tryškių gatvės name ir dar bandė pasiekti savo automobilį.
Greitosios pagabos medikai rado sužalotąjį jau vangios būsenos. Nuvežus jį į Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrių, ten šio 45-erių metų vyro gyvybė užgeso.
O apie 9.30 val. policijos pagalbon pasitelkti Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai sulaikė ir įtariamąjį nužudymu, šturmavę jo namą Tryškių gatvėje. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pareigūnams bandant sužinoti, ar velionis spėjo ką nors daugiau papasakoti vienam iš jam pagalbą kvietusių asmenų, buvo gauta informacija, kur ieškoti šaulio – jis savo namuose.
Oficialiai šio įvykio nebuvo
Dėl šio į 90-uosius grąžinusio įvykio pradėtą ikiteisminį tyrimą atlieka su organizuotu nusikalstamumu besigalinėjantys Kauno kriminalistai bei prokurorai. Nors, remiantis tos paros policijos suvestinėmis, jokių šūvių Sargėnuose nebuvo ir niekas nenušautas, nes apie šį nusikaltimą jose nėra nė žodžio. Portalui aiškinantis šį šokiruojantį faktą, paaiškėjo, kad tai susiję su ikiteisminio tyrimo tyrėjo atžyma „viešai neskelbti“. Teigiama, kad toks nurodymas buvo gautas iš prokuratūros.
Kaip jau rašyta, M.S., kuriam pareikštas įtarimas ne tik dėl nužudymo, bet ir dėl neteisėto ginklo laikymo, nes jis tam leidimo dėl teistumų neturėjo ir pasinaudojo savadarbiu ginklu, sekmadienį leista suimti mėnesiui. Nors buvo prašoma izoliuoti jį nuo visuomenės dvigubai ilgesniam laikui, nes jis gali bėgti ir slėptis, nors, kaip teigta, sulaikomas ir nesipriešino, bei daryti naujus nusikaltimus. Tačiau suimant M. S. tik mėnesiui, liko tik vienas šios griežčiausios kardomosios priemonės motyvas – kad jis gali daryti naujus nusikaltimus.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, M. S. parodymus duoda, dėl ko galimai jo neprašyta suimti maksimaliam leistinam pirminiam trijų mėnesių terminui. Tačiau tai, kad jis sugebėjo palenkti savo pusėn ir teismą, perša prielaidą, kad galimai jis kalba apie būtinąją gintį.
Kadangi teisėsaugininkai teigia, kad dar tik „dėlioja bendrą šios žmogžudystės vaizdą“, prielaidas iš žinomų detalių bei kai kurių iškalbingų pokalbių su jais nuotrūpų belieka daryti patiems. Labiausiai kliūva paros metas, kada viskas įvyko, kas perša prielaidą, kad galbūt brautasi į įtariamojo žmogžudyste namus. O, kadangi užsiminta, kad yra ir šio įvykio liudytojas, tai galima įtarti, kad nužudytasis atvyko čia ne vienas. Nors tai galėjo būti ir kažkas iš įtariamojo namiškių, nes daugiau niekam koks nors įtarimas šiame ikiteisminiame tyrime nėra pareikštas ir niekas nėra apklaustas specialia tvarka.
Kaip jau rašyta, teisėsaugininkai linkę teigti turintys kelias versijas, dėl ko nuaidėjo šūvis. Tačiau mano, kad viskas įvyko spontaniškai, nors ir auka, ir įtariamasis siejami su organizuotu nusikalstamumu.
Naujausi komentarai