 Muitinė Kaune aptiko nelegalią prekybvietę rūkalais ir alkoholiu: prekių vertė – 12 tūkst. eurų

Muitinė Kaune aptiko nelegalią prekybvietę rūkalais ir alkoholiu: prekių vertė – 12 tūkst. eurų

2026-09-12 10:14
BNS inf.

Kaune, šalia Aleksoto turgaus esančiame sandėliuke aptiktas prekybos neteisėtomis cigaretėmis ir alkoholiu taškas, šeštadienį pranešė Muitinės kriminalinė tarnyba (MKT).

Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.
Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Nelegalioje prekybvietėje rasta prekių už maždaug 12 tūkst. eurų – daugiau nei 2 tūkst. pakelių įvairių cigarečių ir 24 litrai alkoholio be akcizų ženklų.

Pasak tarnybos, sandėliuką nuomojęsis kaunietis yra turgaus prekeivis. Jis pareigūnams teigė rūkalus ir alkoholį gavęs kaip atlygį už prekes bei tikėjęsis papildomai užsidirbti.

Po apklausos jis paleistas, jam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.

MKT ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pareigūnai bendrą reidą turgaus apylinkėse surengė ketvirtadienį.

Šiame straipsnyje:
muitinė
nelegali prekybvietė
alkoholis
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VMI

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